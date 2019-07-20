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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)
20.07.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Genç kadın kâbusu yaşadı! Tecavüz edip, dövdüler...

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Genç kadın kâbusu yaşadı! Tecavüz edip, dövdüler...

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 yıldızlı bir otelde çalışan Kamerunlu masöz Y.E.'nin (33), cinsel saldırı ile suçladığı A.E., E.K. ve T.B.T. ile kendilerine yardım ettiği öne sürülen K.G. adlı kadın jandarma tarafından yakalandı. K.G'nin, Y.E.'yi, "Sana sürekli ve ekstra bir iş buldum" diyerek, şüphelilerin yanına götürdüğü belirtilirken, saldırı anını kameraya kaydettiği iddia edilen bir kişi de aranıyor.

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  • Genç kadın kâbusu yaşadı Tecavüz edip, dövdüler...
  • Genç kadın kâbusu yaşadı Tecavüz edip, dövdüler...
  • Genç kadın kâbusu yaşadı Tecavüz edip, dövdüler...
  • Genç kadın kâbusu yaşadı Tecavüz edip, dövdüler...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kamerun'dan 3 ay önce Manavgat'ın Side turizm bölgesine gelerek 4 yıldızlı bir otelde masöz olarak çalışan Y.E.'ye, iddiaya göre, otel lojmanından tanıdığı K.G. adlı kadın, önceki gün masöz olarak ekstra bir işte çalışıp çalışmayacağını sordu. Y.E.'nin çalışabileceğini söylemesi üzerine, K.G., tanıdıkları olduğunu ve sürekli çalışacak masöz aradıklarını belirtti.

TECAVÜZ EDİP DÖVDÜLER, SOKAĞA ATTILAR İDDİASI

Dün mesaisi bittikten sonra saat 16.45 sıralarında bir otomobille otel önünden alınan Y.E., Side Mahallesi'nde bir eve götürüldü. Kendisine içki verilen Y.E'ye iddiaya göre 3 kişi tecavüz etti, bir kişi de görüntü çekti. Şüpheliler yarı baygın haldeki Y.E.'yi daha sonra dövüp sokağa attı.

JANDARMAYA GİTTİ

Güçlükle yürüyerek jandarmaya giden Y.E., başından geçenleri ağlayarak anlatıp şikayetçi oldu. Evin adresini hatırlamayan Y.E.'nin ifadesini alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Araştırma sonunda Y.E.'nin cinsel saldırı ile suçladığı şüphelilerin A.E., E.K. ve T.B.T. olduğu belirlendi. Jandarma tarafından yapılan baskınla evlerinde yakalanan şüpheliler, iddiaları kabul etmedi. Şüpheliler Y.E. ile para karşılığında birlikte olduklarını iddia etti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3'ü erkek 4 şüpheli 'nitelikli cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'darp' ve 'fuhuş' suçlarından savcılığa sevk edildi. Jandarma olayla ilgili görüntü çektiği iddia edilen erkek şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Başından geçenleri ağlayarak anlatan Y.E., Kamerun'da, masaj ve estetik üzerine eğitim aldığını belirterek, dün mesai bittikten sonra bir otomobille lojmandan alındığını ve Side'de bir eve götürüldüğünü ifade ederek, şöyle davem etti:

"Eve girdiğimizde 4 erkek ve birisi K.G. olmak üzere 2 kadın vardı. Bir süre konuştuktan sonra bana 'Cinsel ilişkiye girip girmeyeceğimi' sordular. Ben de 'masöz olduğumu, cinsel ilişkiye girmeyeceğimi' söyledim. Ben böyle deyince, 'tamam' dediler.

Bu arada birisi viski ikram etti. Viskiyi içince kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde, başka bir odada 3 kişi bana tecavüz ediyor, 1 kişi de videoya kaydediyordu. Bağırdım, yardım istedim ama diğer odada çok yüksek müzik sesi vardı.

Bağırmaya devam edince, bir kadın geldi. Kendilerini polise şikayet edeceğimi söyleyince hem bana tecavüz etmeye devam ettiler, hem de dövdüler. İşleri bitince 'İstediğin yere git, zaten vizen yok, burada kaçaksın, seni sınır dışı ederler' diyerek beni sokağa attılar.

Onlar benim izinlerim olduğunu bilmiyordu. Jandarmaya giderek, şikayetçi oldum."

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