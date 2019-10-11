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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.10.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Genç kadın kâbusu yaşadı! Sanık avukatının sorusuna hakim böyle tepki gösterdi

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Genç kadın kâbusu yaşadı! Sanık avukatının sorusuna hakim böyle tepki gösterdi

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne Ankara'dan tatile gelen tercüman Tuğçe Koçaş'ı (27), kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle başına kaldırım taşı atarak ağır yaralayan Okan Ş.'nin (46) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Şikayetçi kadına, "Kaldırım taşının size hedef aldığını nereden anladınız?" diye soran sanık avukatına, hakim, "Taş hedefi bulmuş, bu nasıl soru? Mantıklı sorular sorun" şeklinde tepki gösterdi.

Ankara'da yaşayan tercüman Tuğçe Koçaş, geçen yıl Ağustos ayında tatil için İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne geldi.

Burada çevirisini yaptıkları kitapları, kiraladıkları stantta satan Koçaş ve arkadaşı Kısmet Senem Şahin, sık sık müşteri olarak gelen Okan Ş.'nin konuşmalarından rahatsız oldu.

İddiaya göre Okan Ş., kitap satın almaya geldiğinde din ve ırk konularında ayrımcı konuşmalar yaptı. Şahin de Okan Ş.'ye stantlarına gelmemesini söyledi.

Şahin ile Koçaş, 7 Ağustos akşamı beraberlerindeki Pervin Yorulmazer (63) ile sahilde yürüyüş yaparken yanlarından Okan Ş., geçti. 3 kadın bir süre sonra kafeye oturdu.

Aynı yere gelen Okan Ş., kendisine hakaret ettiği ve güldüğü gerekçesiyle Koçaş'a kaldırım taşı attı.

Taşın sağ gözünün üst kısmına isabet etmesiyle ağır yaralanan Tuğçe Koçaş, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde 3 saat süren ameliyat geçiren Koçaş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Okan Ş., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, taraflar arasında tartışma çıktığı, müşteki- sanıklar Kısmet Senem Şahin, Pervin Yorulmazer ve Tuğçe Koçaş'ın, Okan Ş.'ye hakaret ettiği, Okan Ş.'nin de "Ben asker çocuğuyum, şimdi jandarmaya gidiyorum.

Siz görürsünüz" diyerek, hakaret ve tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Kısmet Senem Şahin, Pervin Yorulmazer ve Tuğçe Koçaş'ın, plastik sandalyeler ile Okan Ş.'ye saldırarak kasten yaralamaya teşebbüs ettikleri, Okan Ş.'nin de elinde bulunan kaldırım taşını fırlattığı kaydedildi.

İddianamede taşın Tuğçe Koçaş'ın başına isabet ettiği, hayati tehlike geçirecek ölçüde ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmasına neden olduğu ifade edilerek, Okan Ş. hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret', 3 kadın hakkında da 'hakaret' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza verilmesi talep edildi.

'SOKAKTA GÜLEREK YÜRÜYEMEYECEK MİYİZ?'

İddianameyi kabul eden Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık Okan Ş. katılmazken, Tuğçe Koçaş, Kısmet Senem Şahin, Pervin Yorulmazer ve taraf avukatları geldi.

Yaşadığı olay nedeniyle hala mağdur olduğunu söyleyen Tuğçe Koçaş, "Olay günü olayın yaşandığı kafeye doğru ilerlerken, anlattığımız fıkralara gülerek yürüyorduk. Okan Ş., yanımızdan geçti. Sonra kafeye oturduk.

Bir süre sonra elinde kaldırım taşıyla gelen Okan Ş., ‘Siz bana nasıl gülersiniz’ diyerek elindeki kaldırım taşını attı.

Taşın başıma isabet etmesi sonucu kendimi kaybettim. Olay nedeniyle yoğun bakımda kaldım. 33 zımba dikiş atıldı.

Kafamda hala 7 platin mevcut. Çalışamaz duruma geldim. Hala mağdur durumdayım. Tedavim devam ediyor. Biz üç kadın sokakta gülerek yürüyorduk. Sokakta gülerek yürüyemeyecek miyiz?" diye konuştu.

HAKİMİ KIZDIRAN SORU

Müşteki sanıklardan Kısmet Senem Şahin'in "Okan Ş., kaldırım taşını Tuğçe’yi hedef alarak fırlattı" demesi üzerine sanık avukatı, "Kaldırım taşının size hedef alındığını nereden anladınız?" diye sordu.

Bunun üzerine hakim, sanık avukatına, "Taş hedefi bulmuş, bu nasıl soru? Mantıklı sorular sorun" diye konuştu.

Avukatın ısrarına karşın hakim, yersiz olduğu gerekçesiyle soruyu reddetti.

Koçaş'ın avukatı İbrahim Ayberk Çalışkan da sanığın kadın olan müvekkiline yönelik eyleminden dolayı bir gün bile tutuklu kalmadığını, bir önceki celsede adli kontrol şartının kaldırıldığını belirterek, sanığın tutuklanmasını istedi.

Hakim, sanığın tutuklanması yönündeki talebin reddederek, Tuğçe Koçaş'a verilen hastane raporlarının istenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Tuğçe'ye kaldırım taşıyla saldıran kişi serbest kaldı
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