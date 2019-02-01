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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.02.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Genç kadın hayatından endişe ediyor

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Genç kadın hayatından endişe ediyor

Antalya'da ayrılmak istediği eşinin tehditleri nedeniyle defalarca şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak bunun bir işe yaramadığını öne süren kadın, adliyede kendisinin ve ailesinin hayatından endişe ettiğini söyleyerek yardım istedi.

Boşanma davası açmak için ağabeyi Kuthan Adem ile Antalya Adliyesine gelen 20 yaşındaki Funda Ilgaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 yaşında tanıştığı eşi Ö.C.I. ile 18 yaşına girince evlendiklerini anlattı.

Evlendikten sonra eşinin ölüm tehditlerine başladığını ileri süren Ilgaz, "Daha önce boynuma bıçak, başıma silah dayadı ve 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' dedi. Yüzüme kezzap atmakla da tehdit etti. Beni saplantı haline getirmiş." diye konuştu. 

Polise giderek çok kez şikayetçi olduğunu anlatan Ilgaz, 6 kez uzaklaştırma kararı verildiğini ancak eşinin defalarca bu kararı ihlal ettiğini kaydetti.

Anne ve ağabeyi yönünde de uzaklaştırma kararları bulunduğuna işaret eden Ilgaz, şunları söyledi:

"Eşim bu kararları da sürekli ihlal ediyor. Her gün beni farklı numaralardan arayıp öldürmekle ve evimizi yakmakla tehdit ediyor. Kendimin ve ailemin canından endişe ediyorum. Ağabeyimi darbetti, bıçakladı. 6 kez uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen bu kararı sürekli ihlal ediyor. Boşanma davası açmaktan da korkuyorum.

Bana verdiği zararları karşılayabilecek gücüm olmadığı için de korkuyorum. Gerekli yerlerin ve kişilerin sesimi duymasını ve bana yardım etmesini istiyorum."

Ilgaz, anne ve babası ayrıldığından kopuk bir aile olduklarını ve eşinin bundan da güç alarak rahat hareket ettiğini savundu. 

"ÜÇ YERİMDEN BIÇAKLADI, YOĞUN BAKIMDA KALDIM"

Genç kadının ağabeyi Kuthan Adem ise kardeşinin ağlayarak kendisini arayıp yardım istediğini ve konuşma sırasında arkadan cam kırılma ve kapıya vurma seslerinin geldiğini söyledi. 

Kardeşini eşinden şiddet gördüğü için evlerine götürdüğünü aktaran Adem, "Eniştem ayrılmalarına ben sebep olduğumu düşündüğü için intikam almak istedi. Bir arkadaşıyla durağa giderken beni sopalarla darbettiler. Aynı günün akşamı beni 3 yerimden bıçakladı. Yoğun bakımda kaldım." dedi. 

Gözaltına alınan eniştesinin aynı gün serbest kaldığını ifade eden Adem, adli kontrol şartıyla bırakılan Ö.C.I'nın, kardeşi, kendisi ve ailesinden uzaklaştırılması için gerekenin yapılmasını talep ettiklerini kaydetti. 

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