Genç kadın eşinin sevgilisine dehşeti yaşattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenç kadın eşinin sevgilisine dehşeti yaşattı
GeriGündem Genç kadın eşinin sevgilisine dehşeti yaşattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
25.09.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Genç kadın eşinin sevgilisine dehşeti yaşattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç kadın eşinin sevgilisine dehşeti yaşattı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşinin sevgilisi Cansu Koşak'ı (22) tabancayla vurup yaralayan Nebahat Eroğlu'nun (29), 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 22 yıla kadar hapsi istendi. Sevgilisinden bir oğlu olan Koşak, Nebahat Eroğlu'nun kendisini ve çocuğunu öldürmek için ateş ettiğini savunarak, "Ben kurşunlar oğluma gelmesin diye silahın önüne kendimi attım. O kadın çocuğumu da öldürebilirdi" dedi.

Ödemiş'te oturan 2 çocuk annesi Nebahat Eroğlu, geçen yıl 22 Aralık günü, eşi ile yaşadığı ilişkiden çocuk sahibi olan Cansu Koşak'ın Bengisu Mahallesi Plevne Sokak'taki evine gitti.

İki kadın arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nebahat Eroğlu, yanında getirdiği tabancayı çantasından çıkartıp, Cansu Koşak'a 3 el ateş etti. Ardından kaçtı. 3 kurşunla vurularak yaralanan Koşak ise ihbar üzerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaydan sonra saldırgan kadının peşine düşen polis, Nebahat Eroğlu'nu Gereli Mahallesi'nde saklandığı evde, operasyonla yakalandı. Olayda kullandığı tabancayla yakalanan Nebahat Eroğlu, polislere, Koşak'ı kıskançlık nedeniyle vurduğunu söyledi. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanan Nebahat Eroğlu hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Bugünkü ikinci duruşmada tutuklu sanık Nebahat Eroğlu ve taraf avukatları ile Cansu Koşak hazır bulundu.

Tutuklu sanık Nebahat Eroğlu, Cansu Koşak'ın evine konuşmak amacıyla gittiğini öne sürerek, "Kocamla olan ilişkisini öğrendikten sonra, hayatımızdan çıkmasını söylemek için ona gittim.

Kocamdan doğacak çocuğuna bakabileceğimi söyledim. Konuşma sırasında bana hakaret ve küfür etti. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı pişmanım. Yaralama amacım yoktu" dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olayı tasarlayarak işlediğini belirterek, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'ÖLDÜRMEK İSTESEM ÖLDÜRÜRDÜM'

Mütalaadan sonra tekrar söz alan Eroğlu, Koşak ile eşinin arasındaki ilişkiyi uzun zamandır bildiğini söyleyerek, "Ben aralarındaki ilişkiyi dört yıldır biliyorum. Zarar vermek istesem bu kadar beklemezdim. Öldürme kiniyle gitsem öldürürdüm" dedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak süre talebinde bulunduğu, duruşma ertelendi.

'OĞLUMU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI'

Duruşmadan sonra gözyaşları içinde konuşan Cansu Koşak, "Evli olduğunu bilmiyordum. Ona güvenerek hamile kaldım. Oğlumuz oldu. Oğlumun adını bile Bülent koydum. Sonra eşi, evime gelerek beni ve oğlumu öldürmeye kalktı.

Kurşunlar oğluma gelmesin diye silahın önüne atladım. O kadın çocuğumu da öldürebilirdi. Benim oğlumu babası benden aldı. Oğlumu aylardır göremiyorum, göstermiyorlar. Beni tehdit ediyorlar. O kadın çocuğumu öldürmek için ateş etti. Cezalandırılmasını istiyorum. 18 gün hastanede kaldım. Yarım bir insan olarak yaşıyorum. Oğlumu geri istiyorum. Bana oğlumu geri versinler. Oğlumu öldürmek isteyen kadın da cezasını çeksin" dedi.

'MÜVEKKİLİM OLAYDAN SONRA ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİ'

Cansu Koşak'ın avukatı Efe Alper de sanığın öldürme amaçlı ateş etmediğini söylemesinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, şunları ifade etti:

"Müvekkilim inanmış ve bir hayat kurmak istemiştir. Evli olduğunu bilmemektedir. Bu birliktelikten çocukları dünyaya geliyor. Sanık olayı tasarlayıp, müvekkilimin evine gidip yanında küçük bir çocuk olmasına rağmen ateş etmiştir.

Müvekkilime kurşun isabet etmiş, çocuğu da olaydan mucize eseri yara olmadan kurtulmuştur. Sanığın söyledikleri gerçeği yansıtmamaktadır. Silahı kullanmadığını ve öldürme amacında olmadığını söylemesine rağmen, kriminal raporlara göre silah boğuşma esnasında değil, müvekkilime atış mesafesinden ateş ediyor.

Müvekkilim olaydan sonra üç ameliyat geçirmiş ve mağdur olmuştur. Biz sanığın üzerine atılı suçlardan ceza almasını istiyoruz, Türk adaletine güveniyoruz."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasında önemli gelişme
Mahkemede garip tartışma! ‘Uruguay'da nasıl bulacağız'
Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi
İmamın çocuklara izlettiği film aileleri isyan ettirdi