Genç kadÄ±n elleri ve ayaklarÄ± baÄŸlanÄ±p öldürülmüÅŸ halde bulundu
Bursa'da Suriye uyruklu genÃ§ kadÄ±n evinde elleri ve ayaklarÄ± baÄŸlanÄ±p boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde bulundu.Â
Olay, akÅŸam saatlerinde YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esine baÄŸlÄ± ZÃ¼mrÃ¼tevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, dÃ¶rt katlÄ± apartmanÄ±n en alt katÄ±nda bulunan daireden baÄŸrÄ±ÅŸ ve Ã§Ä±ÄŸlÄ±k sesleri geldi. KomÅŸularÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiÄŸinde salonda elleri ve ayaklarÄ± baÄŸlÄ± boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ genÃ§ kadÄ±n cesediyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
CAMDAN KAÃ‡MIÅž
YapÄ±lan incelemeler sonucunda cesedin 30 yaÅŸÄ±ndaki Hayat Hattab'a ait olduÄŸunu belirleyen ekipler, ÅŸÃ¼phelinin ise komÅŸularÄ±nÄ±n iddialarÄ±na gÃ¶re evin aÃ§Ä±k bulunan camÄ±ndan atlayarak kaÃ§an kocasÄ± olduÄŸunu belirledi. Ekipler evin Ã§evresinde geniÅŸ Ã§aplÄ± gÃ¼venlik tedbiri alÄ±rken, genÃ§ kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p kaÃ§an kocasÄ± Ali Hattab'Ä± yakalamak iÃ§in Ã§evrede arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.Â
GenÃ§ kadÄ±nÄ±n cesedi olay yerine gelen savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Adli TÄ±p morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
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