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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
09.04.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Genç kadın dehşeti yaşamıştı! Flaş gelişme...

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KONYA Numune Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz’a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bayram B. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

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  • Hemşirenin boğazını sıkıp kafa atan saldırgan hakkında tutuklama kararı
  • Hemşirenin boğazını sıkıp kafa atan saldırgan hakkında tutuklama kararı
  • Hemşirenin boğazını sıkıp kafa atan saldırgan hakkında tutuklama kararı
  • Hemşirenin boğazını sıkıp kafa atan saldırgan hakkında tutuklama kararı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 7 Nisan Pazar günü saat 05.30 sıralarında Konya Numune Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle gözlem altında tutulan Ayşe B.'nin kolundaki serum iğnesi, tedavisinin ardından çıkarıldı. Bu sırada hastanın kolunda kanama oluştu. Kanı gören Ayşe B.'nin oğlu Bayram B., hemşire Yılmaz'ın önce boğazını sıktı, ardından da kafa attı.

Doktorlar ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bayram B., polis tarafından gözaltına alındı. 'Kamu görevlisine karşı kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Bayram B., nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tedaviye alınan hemşire Tuğba Yılmaz'ın ise kaşına dikiş atıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayram B.'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz üzerine Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bayram B.'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

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