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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.01.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Genç kadın dehşeti yaşadı... Bıçağı boğazına dayadı ve...

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Genç kadın dehşeti yaşadı... Bıçağı boğazına dayadı ve...

Bir bankanın şubesinde 100 bin TL para çeken kadını takip edip bıçakla gasp etmek isteyen kişi vatandaşların yardımıyla yakalandı.

Adana’da bir bankanın şubesinde, para çeken kadını takip edip bıçakla gasp etmek isteyen kişi, vatandaşların yardımıyla yakalandı.

Genç kadın dehşeti yaşadı... Bıçağı boğazına dayadı ve...

Olay, merkez Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir bankanın şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya müşteri gibi giren Şehmuz A. para çeken şahısları izlemeye başladı.

Bir süre banka içerisinde gözlem yapan şahıs para çeken Gülhan G'yi gözüne kestirdi. Genç kadın, 100 bin lira para çektikten sonra bankadan çıktı. Daha sonra genç kadını takibe başlayan Şehmuz A., bankadan uzaklaşan kadının arkasından gelerek ekmek bıçağını genç kadının boğazına dayadıktan sonra paraları istedi.

Gaspa uğrayan kadının çığlık atması üzerine çevredeki vatandaşlar ve o sırada olay yerinden geçen polis zanlıyı etkisiz hale getirdi. 
Olayı gerçekleştiren Şehmuz A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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