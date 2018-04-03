Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Genç kadına Beyoğlu'nda 'çiş' şoku!

    Genç kadına Beyoğlu'nda 'çiş' şoku!

    İSTANBUL
    03.04.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:

    TEPEBAŞI’nda gece yarısı evine giderken elinde bira kutusu bulunan M.E.’nin üzerine idrarını yaptığını iddia eden 25 yaşındaki B.E. adlı kadın, 25 bin liralık tazminat davası açtı. B.E.’nin avukatı, “Müvekkilim tekrar taciz edilme korkusu yaşamaktadır. Yaşadığı şehri güvensiz bulmuş ve yurtdışına yerleşmeye karar vermiştir” dedi.

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesindeki iddialara göre B. E., geçen Eylül ayında yurtdışından gelen misafirleriyle bir restoranda yemek yedikten sonra onları Fatih’teki otellerine bıraktı. B.E., saat 01.00 civarında Beyoğlu’ndaki evine gitmek için Taksim’e geldi.

    Evine giden yol kapalı olduğu için Tepebaşı’na inen B.E., evine doğru yürümeye başladı. O sırada daha önce hiç görmediği ve adının daha sonra M.E. olduğunu öğrendiği bir kişi fermuarını açtı. B.E. tanımadığı adamın yanından geçtiği sırada bacağında bir ıslaklık hissetti. B.E. bu ıslaklığın ne olduğunu anlamak için dönüp baktığında M.E.’nin üzerine çiş yaptığını fark etti. B.E. olayın şokuyla bağırınca M.E. olay yerinden kaçtı.

    "HAYVANLIK ETTİM, BENİ AFFEDİN"

    B.E.’nin bağırma sesini duyan esnaf, kaçmaya çalışan M.E.’yi yakaladı. Polisin gelmesi beklenirken suçunu itiraf eden M.E., yanlışlık olduğunu aslında ağaca idrarını yapacakken dönerek yanlışlıkla B.E.’ye sıçrattığını anlattı. M.E.’nin yalan söylediğini, çünkü olay yerinde ağaç olmadığını dava dilekçesinde anlatan B.E.’nin avukatı, “Davalı polis geldikten sonra suçunu itiraf edercesine, ‘Hayvanlık ettim, beni affedin” demiştir. Bir gece karakolda tutulan davalı daha sonra serbest bırakılmıştır. Müvekkilimin elbisesi ise kanıt olarak Adli Tıp’a gönderilmiştir. Ardından sanık hakkında ceza davası açılmıştır. Bu olaydan sonra müvekkilin uyku düzeni bozulmuştur. Yaşadığı şehre güvensiz bakan müvekkilim yurtdışına yerleşmeye karar vermiştir. Müvekkilimin uğradığı manevi zararlar için 25 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz” dedi.

    Etiketler: çiş tazminatı , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri