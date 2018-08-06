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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
06.08.2018 - 19:28, Son Güncelleme:

Genç işçinin korkunç ölümü: Yürek yakan anlar

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Genç işçinin korkunç ölümü: Yürek yakan anlar

Bolu'nun Göynük ilçesinde termik santralde çalışırken başı makine bandına sıkıştığı iddia edilen 33 yaşındaki Fatih Boztepe adlı işçi hayatını kaybetti. Genç işçinin 3 yaşındaki oğlu Hamza ve 5 yaşındaki kızı Aslı’nın yaşananlardan habersiz şekilde hastane bahçesinde beklemesi yürekleri burktu.

Olay, sabah saatlerinde Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 33 yaşındaki Fatih Boztepe, sabah saatlerinde Göynük’te bulunan termik santralde çalışmak için evden ayrıldı. Fabrikanın bant bölümünde çalışan Boztepe, bir anlık dalgınlıkla başını dönen banda sıkıştırdı.

ÇALIŞANLAR HABER VERDİ

Durumu gören fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen gelen 112 Sağlık ekipleri genç işçinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Boztepe’nin cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından, Şehit Ziya Sarpkaya Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç işçinin kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için, cenazesinin İzzet Baysal Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Genç işçinin kaza geçirdiği haberini alan eşi İlkay Göztepe, çocukları Hamza (3), Aslı (5) ve kayınvalidesi ile kayınpederi Nallıhan’dan Göynük Devlet Hastanesi’ne geldi. Kendilerine Fatih Boztepe ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini ve nasıl öldüğünün söylenmediğini belirten kayınvalide Nürel Karataş, hastane bahçesinde gözyaşına boğuldu. Genç işçinin 3 yaşındaki oğlu Hamza ve 5 yaşındaki kızı Aslı’nın yaşananlardan habersiz şekilde hastane bahçesinde beklemesi yürekleri burktu. Fatih Boztepe'nin ailesi, fabrikadan şikayetçi olacaklarını belirtti.

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