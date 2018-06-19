Genç iş adamının şoke eden ölümü... 6 yıl süren davada karar!

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Köymen ile Ulukartal'ın akrabalarını temsilen avukatlar katıldı. Davada karar verileceği belirtilerek sanık ve taraf avukatlarına son sözleri soruldu. Ulukartal ailesinin avukatları, sanığın cezalandırılmasını isterken sanık Köymen'in avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Son kez beyanda bulunan sanık Köymen, maktulün yakın arkadaşı olduğunu ve olayda kusurunun bulunmadığını belirterek beraat talep etti. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, "taksirle ölüme neden olma" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanık Serdar Köymen'in beraatine karar verdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sabri Ulukartal'ın üyesi olduğu Beşiktaş'taki bir spor salonunda, 2 Haziran 2012'de spor yapmaya başladığı sırada fenalaşarak yere düştüğü, salonda bulunan sağlık personeli Ali Akkaya'nın olaya müdahale ettiği, 112 acil servis ve özel bir şirketten ambulans talebinde bulunulduğu, ambulansın gelmeyeceğinin anlaşılması üzerine Ulukartal'ın spor salonuna ait araçla özel bir hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybettiği belirtiliyordu.



Ölüm olayından sonra Ulukartal'ın yakınlarının 7 Haziran 2012 tarihli dilekçeyle savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundukları aktarılan iddianamede, şikayetçilerin, "spor salonu görevlilerinin yükümlü oldukları şekilde sağlık personeli ve acil müdahale cihazlarını bulundurmadıkları, bu şekilde Ulukartal'ın ölümünde kusurlu oldukları" gerekçesiyle sorumluların yargılanmasını istedikleri ifade ediliyordu.



İddianamede ayrıca, Ulukartal'ın fenalaşarak yere düşmesinden sonra spor salonunca sağlık anlaşması yapılan hastaneden herhangi bir doktor talebi olmadığı, salondaki nöbetçi doktorun da amacına uygun şekilde hazır bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek, şüpheli Serdar Köymen'in, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.