Genç iletişimciler zirvede

BAŞARILI GENÇLER

Haber-araştırma dalında birinci olan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Furkan Arıcan’a ödülünü Aydın Doğan verdi. Haber-araştırma dalında ikinci olan Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Berivan Bila, Murat Makas ve Pelin Alparslan ile üçüncü olan Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi öğrencisi Fatma Kapusuz’a ödülünü Bedrettin Dalan verdi.

Röportaj dalı birincisi Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Hayati Koray Korkmaz, ikinci olan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Sariye Nur Dönmez ile üçüncü olan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Ozan Oğuz Kurt’a ödüllerini Hanzade Doğan Boyner ile Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl verdi.

Radyo haber spikerliği dalında birinci olan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Gizem Tuğçe Gerçel, ikinci Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Berkin Güvendik ve üçüncü Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Hatice Karataş’a ödüllerini Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana verdi.

TV haberi dalında Mehmet Ali Birand Özel ödülü kazanan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Abdullah Kasım Aytekin ve Kübra Yavuz’a ödülünü Cemre Birand verdi.

EN ÖNEMLİ KONU SAMİMİYETLE GERÇEĞİ ARAMAK

Yeditepe Üniversitesi yönetimine ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner şunları söyledi:

“Dijital bir geleceğe doğru evriliyoruz. Teknolojiden en çok etkilenen alanların başında iletişim sektörü geliyor. Daha kısa bir zaman önce e-posta ile iletişime, cep telefonlarına devrim derken, şimdi WhatsApp grupları ile Facebook mesajları, Instagram post’ları ile kendimizi ifade ediyoruz. Mecradan kitleye yapılan iletişimin yerine kitlelerarası iletişim geldi.

Bir bakış açısıyla bu dönüşüm bireyi güçlendirdi, gerçeği şeffaflaştırdı, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdı. Ancak bir başka bakış açısıyla, bu müthiş bir bilgi kirliliği yarattı. Gerçeğe ulaşmayı zorlaştırdı. Teknoloji sanal dünyanın sanal hayatlarını, sanal gerçeklerini yarattı. Gerçek ötesi kavramını hayatımıza soktu. Hiç aslı olmayan konuların sosyal medya ile milyonlara ulaşıp toplumda gerçekmiş gibi kabul edildiğini yüzlerce örnekle gösterebiliriz.

Birçok ülkede günde bin adet tirajı olan ufak bir taşra gazetesinin bile sorumlu yazı işleri müdürü, o gazetede çıkan her satırdan şahsen sorumludur. Oysa bir ucu Amerika’da bir ucu Çin’de olan teknoloji şirketlerinin yarattığı sosyal medya platformlarında, ‘gerçek ötesi gerçek’ diye tanımlanan, hiçbir yaptırımı olmayan haberler yayınlanıyor.

Ufak bir gazetenin yazı işleri müdürü sorumlu tutulurken, Facebook’ta yayılan gerçek dışı bir habere ya da nefret söylemine ya hiçbir şey yaptırılamıyor ya da yaptırım, gecikmiş bir önlem olarak işlevsiz kalıyor. Bu, iletişim fakültelerinin, sivil toplum örgütlerinin ve politika koyucularının düşünmesi gereken bir mesele.



İLETİŞİMİN ÖZÜ

Genç iletişimciler olarak, hiç ödün vermemeniz gereken değer, samimiyetle gerçeği aramak olmalı. İletişimin özü budur. Her zaman şeffaf ve samimi şekilde doğruyu aramak, attığımız Tweet’te de, yaptığımız post’ta da, TV programında da, gazete köşemizde de yazdığımızın arkasında durmak bizi gerçek iletişimci yapar. Siz gençlere vermek istediğim en önemli mesaj bu. Aydın Doğan Vakfı olarak, nitelikli medya çalışanı yetiştirilmesine katkı amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Her yıl gençlere iletişimin temel kriterlerini ve öne çıkan gelişmeleri aktarıyoruz.”

Bedrettin Dalan

AYDIN BEY, EĞİTİME BİZİ ÇOK TEŞVİK ETTİ

Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, törendeki konuşmasında Aydın Doğan ile bir anısını anlatarak şunları söyledi: “Hatırlıyorum 1983’te İstek Vakfı’nı kurarken okullar zinciri kuracağım demiştim. Kendisi dedi ki ‘Bunu başaramazsın bak, Haliç’i temizlersin ama söylediğin bu okulları kuramazsın’. Aydın Bey’in bu sözleri bizleri teşvik etmek için söylediğini uzun yıllar kurucusu olarak birlikte çalıştığımız İstek Vakfı’nın ortaya çıkardığı eserlerden görebilirsiniz. Çok büyük emeği, katkısı var. İstek Vakfı’na verdiği bütün desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Alkışlıyorum kendisini. Bugün itibarıyla 17 bin burslu öğrencisiyle Türkiye’de en fazla burs veren vakıftır. Bundan sonra büyüyerek devam edeceğiz.”

ÖDÜL ALANLAR

Mizanpaj: (Birinci) Fadime Aydemir, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

Spor: (Birinci) Samed Aydın Sun, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

Fotoğraf: (Birinci) Kairatbek Azimbaev, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

Belgesel: (Birinci) Abdurrahman Demir, Hasan Erdoğmuş, Merve Özyürek, Tolunay Tekmek, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kısa Film: (Birinci) Ramazan Kılıç, ‘Penaber’, İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

KİMLER KATILDI

Aydın Doğan Vakfı (ADV) Kurucusu ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, ADV Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çamur, ADV Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Vural, Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur Ülger, Doğan Holding Başkan Yardımcısı Neslihan Sadıkoğlu, Doğan Holding Genel Sekreteri Ayhan Sırtıkara, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarları Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin ve Deniz Zeyrek, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Hürriyet Dijital İçerik Koordinatörü Emre Kızılkaya, Hürriyet Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, CNN TÜRK Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav, CNN TÜRK Program Koordinatörü Aslı Öymen ve Müzik Kanalları Genel Yönetmeni Şafak Ongan’ın da olduğu Doğan Medya Grubu yöneticileri, merhum Mehmet Ali Birand’ın eşi Cemre Birand, öğretim görevlileri ve finale kalan öğrenciler törendeydi.

TÖREN ÖNCESİ DÜZENLENEN PANEL VE ÖDÜL ALANLARIN TAM LİSTESİ

Haber – Haber Araştırma

Birincilik: Furkan Arıcan, ‘Suyun Lezzeti Ondan Soruluyor’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Berivan Bila, Murat Makas ve Pelin Alparslan, ‘Evrenselliğin Karesi Karadeniz Asi Havasında Müziğine Yolculuk’, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Fatma Kapusuz, ‘Bir Kadın Yüreğindeki Saklı Emek’, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi

Röportaj

Birincilik: Hayati Koray Korkmaz, ‘Cumhuriyetin İlk Pilot Öğrencisi, AlaaddinÇulcuoğlu’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Sariye Nur Dönmez, ‘Kuşun Gözünden Bakınca Hepimiz Engelliyiz’, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Ozan Oğuz Kurt, ‘Sunay Akın’ın Gözünden Atatürk’, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Mizanpaj

Birincilik: Fadime Aydemir, ‘Çocuk Resimleri Ne Anlatıyor?’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Dicle Kaya, ‘Pisiklerin Ablası’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Işıl Kaptan, ‘Ağaca Oyulan Hayaller’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi

Spor

Birincilik: Samed Aydın Sun, ‘Beşiktaşlı Doktor, Yaptığı Bestelerle Taraftarlara Deva Oluyor’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Süleyman Kaçmaz, ‘Enkaz Altından Rekortmenliğe’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Seden Elter, ‘Saklı Şehrin Hazinesi, Şah-Mat Güzeli Bahçesaray’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

Fotoğraf

Birincilik: KairatbekAzimbaev, ‘Kora Kor’, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: BegimColdubay Kızı, ‘Meydan Okumak’, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Onur Anas, ‘Göğe Bakalım’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Televizyon Haberi

Birincilik Mehmet Ali Birand Ödülü: Abdullah Kasım Aytekin, Kübra Yavuz, ‘İcralık Evlat’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: İsmail Ayazlı, Mert Göral ‘Kayıp Kavim “Dom”’, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Ayana Baytemirova, ‘Yaz Tatili’, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

Belgesel

Birincilik: Abdurrahman Demir, Hasan Erdoğmuş, Merve Özyürek, Tolunay Tekmek, ‘Kırmızı’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: KasietKubanıçbek Kızı, ‘Oymok’, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Eren Taşyürek, ‘Önce Sular Kirlendi’, Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kısa Film

Birincilik: Ramazan Kılıç, ‘Penaber’, İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Ilgiz-ŞerniyazTursunbek Ulu, ‘Avcı’, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Ozan Seza Gültekin, ‘Durak’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Radyo Haber Spikerliği

Birincilik: Gizem Tuğçe Gerçel, ‘Çocuklara Ver Haberi’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Berkin Güvendik, ‘Gündemin İçinden’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Hatice Karataş, ‘Radyo Gazi Ana Haber’, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Radyo Programcılığı

Birincilik: Büşra Seyis, ‘Cebimizdeki Şarkılar’, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Zeynep Can, ‘Çingeneler Zamanı’, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Ömer Sefa Ergezer, Simay Büşra Masharaf, ‘Artniyet’, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Reklam Filmi Senaryosu

Birincilik: Nida Filiz, ‘Emniyet Kemeri Kullanımını Bilinçlendirme Kampanyası Televizyon Filmi’, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Emre Bolat, Erdoğan Çelebioğlu, ‘Dominos Pizza-El Yakan Hızlı Teslimat’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Derin Doğru, Tarık Eren, Yaşam Koçer, ‘Sen de Gör’, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Basın Reklamı

Birincilik: Ali Can Kahraman, Ekremcan Arslan, ‘Arko Nem Güneş Sütü’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Okan Can Şahin, Özkan Tok, ‘JBL-Go’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Mehmet Özkızılviranlıo, ‘Derinlere Ulaşır’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

İnternet Reklamı

Birincilik: Saim Çizmeci, Sevda Kutlu, ‘Don’tCut Projesi’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: NataliNurnur ‘WWF Gerçek Ku¨rke Hayır!’, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Nezahat Aylin Güngör, ‘Smart - Hızlı Dönüş’, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Reklam Kampanyası Büyük Ödülü

Ferhat Sezer Kurtoğlu, Seçil Eda Karbo, Umut Subaşı, ‘Söke Un - Senin Eserin’, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

İnternet Sitesi

Birincilik: Beste Budan, ‘Udumbara Gezegeni Bilim Sitesi’, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Musa Emir Şen, Recep Demirci, ‘Klavye Canavarı’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Ahmet Mücahit Nalbant, Aslıhan Bala, Mustafa Telli, ‘Düşledim Oldu’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Blog

Birincilik: Yakup Ekinci, ‘Gerekçeli Fotoğraf’, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

İkincilik: Kaan Güven, Şahin Bingöl, ‘Filmler Matinesi’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Orkun Enver Gözübüyük, Sezer Öcaf, Tolunay Büke, ‘Mizahat’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

İnternet Medya Sitesi

Birincilik: Cemre Sena Baykara, Gizem Cevizli, İpek Yılmaz, Simge Avcıoğlu ‘PR Outlet Plus’, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Begüm Kaptan, Birgül Salakoslu, Derya Özbalcı, Tuğsem Soner, ‘Dijital Medya ve Çocuk’, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Anıl Emül, Elyesa Karatepe, Onur Kara, Zehra Rumeysa Fidan, ‘Göç Eden Hayatlar’, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kurumsal İletişim Projesi

Birincilik: Mehmet Karabatak, Müzeyyen Günaydın, Seyit Özmen, Şenol Yaman, ‘TOÇEV Kurumsal İletişim Projesi ‘Bir El Bir Umut’, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Burçin Bıyıklıoğlu, Ferzan Akgül, ‘Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Mert Küçükay, ‘Cigna Finans Emeklilik Kurum İçi İletişim Projesi’, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ürün-Hizmet Tanıtım Projesi

Birincilik: Ferhat Oğurlu, Oğuzhan Arsan, Osman Işık, Şura Ödevoğlu, ‘Adilcevaz Cevizleri Ürün-Hizmet Tanıtım Projesi’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Musa Emir Şen, Osman Ünal, Recep Demirci, Şahin Bingöl, ‘Oynama, Uygula!’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Emre Berkay Kaya, ‘Gripin Ürün/Hizmet Tanıtım Projesi’, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Sosyal Sorumluluk Projesi

Birincilik: Pırıl Kalyon, Selahattin Çınar, Sevcan Sezgin, ‘“Yazı”mı değiştir’, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

İkincilik: Buket Yenici, Özgür Yalçın, Seda Baytok, Selin Sezgin, ‘Otizm Harikalar Kulubü’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üçüncülük: Mustafa Böyük, Tacim Yurdakul, ‘Yerinde(N) Olsan’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

ÖDÜLLER

Birincilere Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 1000 TL’lik para ödülü ve 500 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki, ikincilere Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 200 TL’lik para ödülü ve 300 TL değerinde D&R hediye çeki, üçüncülere Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 150 TL’lik para ödülü ve 200 TL değerinde D&R hediye çeki verildi.

Reklam Kampanyası Ödülü: Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 1500 TL’lik para ödülü ve 500 TL Hepsiburada'dan hediye çeki .“Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya” Ödülü: Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 1000 TL’lik para ödülü ve 500 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki.

29. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI’NA KATILAN FAKÜLTELER

1.Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi

2.Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

3.Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

4.Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

5.Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

6.Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

7.Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

8.Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi

9.Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

10.Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

11.Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

12.Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi

13.Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

14.Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

15.Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi

16.Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi

17.Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

18.İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi

19.İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi

20.İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi

21.İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

22.İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

23.İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

24.Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi

25.Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi

26.Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi

27.Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

28.Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

29.Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

30.Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

31.Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi

32.Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi

33.Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi

34.Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi

35.Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

36.Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi

37.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi

38.Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

39.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi

40.Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi

41.Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi

42.Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi