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    Genç iletişimciler zirvede

    Taner YENER-Murat DELİKLİTAŞ/DHA
    02.03.2018 - 00:23 | Son Güncelleme:

    Aydın Doğan Vakfı (ADV) tarafından nitelikli medya çalışanı yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 29. Genç İletişimciler Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, Yeditepe Üniversitesi’nde törenle ödüllerini aldı. Ziya Kürküt’ün sunduğu törenin açılış konuşmasını Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner yaptı. 42 üniversitenin iletişim fakültelerinden “yazılı, görsel, işitsel, reklam, halkla ilişkiler ve internet yayıncılığı” dallarında 1087 öğrencinin 917 çalışma ile katıldığı yarışmada, 25 üniversiteden 102 öğrenci 59 proje ile ödüle değer görüldü.

    Genç iletişimciler zirvedeBAŞARILI GENÇLER

    Haber-araştırma dalında birinci olan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Furkan Arıcan’a ödülünü Aydın Doğan verdi. Haber-araştırma dalında ikinci olan Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Berivan Bila, Murat Makas ve Pelin Alparslan ile üçüncü olan Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi öğrencisi Fatma Kapusuz’a ödülünü Bedrettin Dalan verdi.

    Röportaj dalı birincisi Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Hayati Koray Korkmaz, ikinci olan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Sariye Nur Dönmez ile üçüncü olan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Ozan Oğuz Kurt’a ödüllerini Hanzade Doğan Boyner ile Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl verdi.

    Radyo haber spikerliği dalında birinci olan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Gizem Tuğçe Gerçel, ikinci Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Berkin Güvendik ve üçüncü Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Hatice Karataş’a ödüllerini Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana verdi.
    TV haberi dalında Mehmet Ali Birand Özel ödülü kazanan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Abdullah Kasım Aytekin ve Kübra Yavuz’a ödülünü Cemre Birand verdi.

    Genç iletişimciler zirvede

    EN ÖNEMLİ KONU SAMİMİYETLE GERÇEĞİ ARAMAK

    Yeditepe Üniversitesi yönetimine ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner şunları söyledi:

    “Dijital bir geleceğe doğru evriliyoruz. Teknolojiden en çok etkilenen alanların başında iletişim sektörü geliyor. Daha kısa bir zaman önce e-posta ile iletişime, cep telefonlarına devrim derken, şimdi WhatsApp grupları ile Facebook mesajları, Instagram post’ları ile kendimizi ifade ediyoruz. Mecradan kitleye yapılan iletişimin yerine kitlelerarası iletişim geldi.

    Bir bakış açısıyla bu dönüşüm bireyi güçlendirdi, gerçeği şeffaflaştırdı, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdı. Ancak bir başka bakış açısıyla, bu müthiş bir bilgi kirliliği yarattı. Gerçeğe ulaşmayı zorlaştırdı. Teknoloji sanal dünyanın sanal hayatlarını, sanal gerçeklerini yarattı. Gerçek ötesi kavramını hayatımıza soktu. Hiç aslı olmayan konuların sosyal medya ile milyonlara ulaşıp toplumda gerçekmiş gibi kabul edildiğini yüzlerce örnekle gösterebiliriz.

    Birçok ülkede günde bin adet tirajı olan ufak bir taşra gazetesinin bile sorumlu yazı işleri müdürü, o gazetede çıkan her satırdan şahsen sorumludur. Oysa bir ucu Amerika’da bir ucu Çin’de olan teknoloji şirketlerinin yarattığı sosyal medya platformlarında, ‘gerçek ötesi gerçek’ diye tanımlanan, hiçbir yaptırımı olmayan haberler yayınlanıyor.

    Ufak bir gazetenin yazı işleri müdürü sorumlu tutulurken, Facebook’ta yayılan gerçek dışı bir habere ya da nefret söylemine ya hiçbir şey yaptırılamıyor ya da yaptırım, gecikmiş bir önlem olarak işlevsiz kalıyor. Bu, iletişim fakültelerinin, sivil toplum örgütlerinin ve politika koyucularının düşünmesi gereken bir mesele.

    İLETİŞİMİN ÖZÜ

    Genç iletişimciler olarak, hiç ödün vermemeniz gereken değer, samimiyetle gerçeği aramak olmalı. İletişimin özü budur. Her zaman şeffaf ve samimi şekilde doğruyu aramak, attığımız Tweet’te de, yaptığımız post’ta da, TV programında da, gazete köşemizde de yazdığımızın arkasında durmak bizi gerçek iletişimci yapar. Siz gençlere vermek istediğim en önemli mesaj bu. Aydın Doğan Vakfı olarak, nitelikli medya çalışanı yetiştirilmesine katkı amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Her yıl gençlere iletişimin temel kriterlerini ve öne çıkan gelişmeleri aktarıyoruz.”

    Genç iletişimciler zirvede

    Bedrettin Dalan

    AYDIN BEY, EĞİTİME BİZİ ÇOK TEŞVİK ETTİ

    Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, törendeki konuşmasında Aydın Doğan ile bir anısını anlatarak şunları söyledi: “Hatırlıyorum 1983’te İstek Vakfı’nı kurarken okullar zinciri kuracağım demiştim. Kendisi dedi ki ‘Bunu başaramazsın bak, Haliç’i temizlersin ama söylediğin bu okulları kuramazsın’. Aydın Bey’in bu sözleri bizleri teşvik etmek için söylediğini uzun yıllar kurucusu olarak birlikte çalıştığımız İstek Vakfı’nın ortaya çıkardığı eserlerden görebilirsiniz. Çok büyük emeği, katkısı var. İstek Vakfı’na verdiği bütün desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Alkışlıyorum kendisini. Bugün itibarıyla 17 bin burslu öğrencisiyle Türkiye’de en fazla burs veren vakıftır. Bundan sonra büyüyerek devam edeceğiz.”

    Genç iletişimciler zirvede

    ÖDÜL ALANLAR

    Mizanpaj: (Birinci) Fadime Aydemir, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Spor: (Birinci) Samed Aydın Sun, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Fotoğraf: (Birinci) Kairatbek Azimbaev, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Belgesel: (Birinci) Abdurrahman Demir, Hasan Erdoğmuş, Merve Özyürek, Tolunay Tekmek, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Kısa Film: (Birinci) Ramazan Kılıç, ‘Penaber’, İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

    KİMLER KATILDI

    Aydın Doğan Vakfı (ADV) Kurucusu ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, ADV Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çamur, ADV Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Vural, Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur Ülger, Doğan Holding Başkan Yardımcısı Neslihan Sadıkoğlu, Doğan Holding Genel Sekreteri Ayhan Sırtıkara, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarları Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin ve Deniz Zeyrek, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Hürriyet Dijital İçerik Koordinatörü Emre Kızılkaya, Hürriyet Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, CNN TÜRK Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav, CNN TÜRK Program Koordinatörü Aslı Öymen ve Müzik Kanalları Genel Yönetmeni Şafak Ongan’ın da olduğu Doğan Medya Grubu yöneticileri, merhum Mehmet Ali Birand’ın eşi Cemre Birand, öğretim görevlileri ve finale kalan öğrenciler törendeydi.

    TÖREN ÖNCESİ DÜZENLENEN PANEL VE ÖDÜL ALANLARIN TAM LİSTESİ

    Haber – Haber Araştırma

    Birincilik: Furkan Arıcan, ‘Suyun Lezzeti Ondan Soruluyor’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Berivan Bila, Murat Makas ve Pelin Alparslan, ‘Evrenselliğin Karesi Karadeniz Asi Havasında Müziğine Yolculuk’, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Fatma Kapusuz, ‘Bir Kadın Yüreğindeki Saklı Emek’, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi

    Röportaj

    Birincilik: Hayati Koray Korkmaz, ‘Cumhuriyetin İlk Pilot Öğrencisi, AlaaddinÇulcuoğlu’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Sariye Nur Dönmez, ‘Kuşun Gözünden Bakınca Hepimiz Engelliyiz’, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Ozan Oğuz Kurt, ‘Sunay Akın’ın Gözünden Atatürk’, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Mizanpaj

    Birincilik: Fadime Aydemir, ‘Çocuk Resimleri Ne Anlatıyor?’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Dicle Kaya, ‘Pisiklerin Ablası’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Işıl Kaptan, ‘Ağaca Oyulan Hayaller’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Spor

    Birincilik: Samed Aydın Sun, ‘Beşiktaşlı Doktor, Yaptığı Bestelerle Taraftarlara Deva Oluyor’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Süleyman Kaçmaz, ‘Enkaz Altından Rekortmenliğe’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Seden Elter, ‘Saklı Şehrin Hazinesi, Şah-Mat Güzeli Bahçesaray’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Fotoğraf

    Birincilik: KairatbekAzimbaev, ‘Kora Kor’, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: BegimColdubay Kızı, ‘Meydan Okumak’, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Onur Anas, ‘Göğe Bakalım’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Televizyon Haberi

    Birincilik Mehmet Ali Birand Ödülü: Abdullah Kasım Aytekin, Kübra Yavuz, ‘İcralık Evlat’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: İsmail Ayazlı, Mert Göral ‘Kayıp Kavim “Dom”’, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Ayana Baytemirova, ‘Yaz Tatili’, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Belgesel

    Birincilik: Abdurrahman Demir, Hasan Erdoğmuş, Merve Özyürek, Tolunay Tekmek, ‘Kırmızı’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: KasietKubanıçbek Kızı, ‘Oymok’, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Eren Taşyürek, ‘Önce Sular Kirlendi’, Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Kısa Film

    Birincilik: Ramazan Kılıç, ‘Penaber’, İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Ilgiz-ŞerniyazTursunbek Ulu, ‘Avcı’, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Ozan Seza Gültekin, ‘Durak’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Radyo Haber Spikerliği

    Birincilik: Gizem Tuğçe Gerçel, ‘Çocuklara Ver Haberi’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Berkin Güvendik, ‘Gündemin İçinden’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Hatice Karataş, ‘Radyo Gazi Ana Haber’, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Radyo Programcılığı

    Birincilik: Büşra Seyis, ‘Cebimizdeki Şarkılar’, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Zeynep Can, ‘Çingeneler Zamanı’, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Ömer Sefa Ergezer, Simay Büşra Masharaf, ‘Artniyet’, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Reklam Filmi Senaryosu

    Birincilik: Nida Filiz, ‘Emniyet Kemeri Kullanımını Bilinçlendirme Kampanyası Televizyon Filmi’, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Emre Bolat, Erdoğan Çelebioğlu, ‘Dominos Pizza-El Yakan Hızlı Teslimat’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Derin Doğru, Tarık Eren, Yaşam Koçer, ‘Sen de Gör’, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Basın Reklamı

    Birincilik: Ali Can Kahraman, Ekremcan Arslan, ‘Arko Nem Güneş Sütü’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Okan Can Şahin, Özkan Tok, ‘JBL-Go’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Mehmet Özkızılviranlıo, ‘Derinlere Ulaşır’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

    İnternet Reklamı

    Birincilik: Saim Çizmeci, Sevda Kutlu, ‘Don’tCut Projesi’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: NataliNurnur ‘WWF Gerçek Ku¨rke Hayır!’, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Nezahat Aylin Güngör, ‘Smart - Hızlı Dönüş’, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Reklam Kampanyası Büyük Ödülü

    Ferhat Sezer Kurtoğlu, Seçil Eda Karbo, Umut Subaşı, ‘Söke Un - Senin Eserin’, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

    İnternet Sitesi

    Birincilik: Beste Budan, ‘Udumbara Gezegeni Bilim Sitesi’, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Musa Emir Şen, Recep Demirci, ‘Klavye Canavarı’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Ahmet Mücahit Nalbant, Aslıhan Bala, Mustafa Telli, ‘Düşledim Oldu’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Blog

    Birincilik: Yakup Ekinci, ‘Gerekçeli Fotoğraf’, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
    İkincilik: Kaan Güven, Şahin Bingöl, ‘Filmler Matinesi’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Orkun Enver Gözübüyük, Sezer Öcaf, Tolunay Büke, ‘Mizahat’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

    İnternet Medya Sitesi

    Birincilik: Cemre Sena Baykara, Gizem Cevizli, İpek Yılmaz, Simge Avcıoğlu ‘PR Outlet Plus’, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Begüm Kaptan, Birgül Salakoslu, Derya Özbalcı, Tuğsem Soner, ‘Dijital Medya ve Çocuk’, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Anıl Emül, Elyesa Karatepe, Onur Kara, Zehra Rumeysa Fidan, ‘Göç Eden Hayatlar’, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Kurumsal İletişim Projesi

    Birincilik: Mehmet Karabatak, Müzeyyen Günaydın, Seyit Özmen, Şenol Yaman, ‘TOÇEV Kurumsal İletişim Projesi ‘Bir El Bir Umut’, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Burçin Bıyıklıoğlu, Ferzan Akgül, ‘Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Mert Küçükay, ‘Cigna Finans Emeklilik Kurum İçi İletişim Projesi’, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Ürün-Hizmet Tanıtım Projesi

    Birincilik: Ferhat Oğurlu, Oğuzhan Arsan, Osman Işık, Şura Ödevoğlu, ‘Adilcevaz Cevizleri Ürün-Hizmet Tanıtım Projesi’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Musa Emir Şen, Osman Ünal, Recep Demirci, Şahin Bingöl, ‘Oynama, Uygula!’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Emre Berkay Kaya, ‘Gripin Ürün/Hizmet Tanıtım Projesi’, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Sosyal Sorumluluk Projesi

    Birincilik: Pırıl Kalyon, Selahattin Çınar, Sevcan Sezgin, ‘“Yazı”mı değiştir’, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
    İkincilik: Buket Yenici, Özgür Yalçın, Seda Baytok, Selin Sezgin, ‘Otizm Harikalar Kulubü’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
    Üçüncülük: Mustafa Böyük, Tacim Yurdakul, ‘Yerinde(N) Olsan’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

    ÖDÜLLER

    Birincilere Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 1000 TL’lik para ödülü ve 500 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki, ikincilere Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 200 TL’lik para ödülü ve 300 TL değerinde D&R hediye çeki, üçüncülere Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 150 TL’lik para ödülü ve 200 TL değerinde D&R hediye çeki verildi.

    Reklam Kampanyası Ödülü: Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 1500 TL’lik para ödülü ve 500 TL Hepsiburada'dan hediye çeki .“Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya” Ödülü: Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 1000 TL’lik para ödülü ve 500 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki.

    29. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI’NA KATILAN FAKÜLTELER

    1.Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi
    2.Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
    3.Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
    4.Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
    5.Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi
    6.Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
    7.Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi
    8.Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi
    9.Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
    10.Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
    11.Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
    12.Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
    13.Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
    14.Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
    15.Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi
    16.Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi
    17.Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi
    18.İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi
    19.İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi
    20.İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi
    21.İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
    22.İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
    23.İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
    24.Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi
    25.Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi
    26.Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi
    27.Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi
    28.Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
    29.Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
    30.Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
    31.Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi
    32.Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
    33.Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi
    34.Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi
    35.Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
    36.Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi
    37.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
    38.Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi
    39.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi
    40.Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi
    41.Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi
    42.Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

    Etiketler: gazetehaberleri , NoMobil , son dakika
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