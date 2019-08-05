Genç hemşirenin feci ölümü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenç hemşirenin feci ölümü
GeriGündem Genç hemşirenin feci ölümü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
05.08.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Genç hemşirenin feci ölümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç hemşirenin feci ölümü

Yalova’nın Kaytazdere beldesinde Subaşı Belediyesi evde sağlık hizmeti aracı ile özel bir servis otobüsü çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Subaşı Belediyesi'ne ait Sedef Çetin idaresindeki 16-NCP-20 plakalı evde sağlık hizmeti aracı ile G.T. sevk ve idaresindeki 41-JC-210 plakalı özel bir servis otobüsü akşam saatlerinde Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı önünde çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan iki kişi Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ancak meydana gelen kazada Kaytazdere'de ikamet eden ve Subaşı Belediyesi evde sağlık hizmetlerinde görevli 19 yaşındaki hemşire Sedef Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada otomobilde bulunan N.G. ise yaralandı. Yaralı, Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü: 1 kişi kayıp…
Ankara'da saunada yangın paniği: Pencereden çığlık atıp yardım istediler
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS tercih sonuçlarıyla ilgili önemli açıklama
Eyüpsultan'da korkunç cinayet! Gasp edip, öldürüp, ormana attılar!