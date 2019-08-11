Genç hemşirenin acı sonu
EÜ Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi Hemşiresi Meral Cenk, kendine ilaç enjekte ederek hayatına son verdi. Genç kadının, bunalımda olduğu ve zor bir dönem geçirdiği belirtildi.
Yeni Asır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi Hemşiresi Meral Cenk, 50 mg ilaç enjekte ederek yaşamına son verdi.
Bornova'daki evinde intihar eden 29 yaşındaki genç hemşirenin herhangi bir not bırakmadığı belirtildi.
Mesaiye gitmeyen ve yakınları tarafından bulunan genç hemşirenin esrarengiz intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yalnız yaşayan Meral Cenk'in uzun zamandır psikolojisinin bozuk olduğu ve yalnızlık bunalımına girdiği iddia edildi.
YAKINLARI ULAŞAMADI...
Bornova'daki evinde yalnız yaşayan ve ailesi yurt dışında gurbetçi olan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi Hemşiresi Meral Cenk'den haber alamayan yakınları, genç kadına ulaşamayınca polise haber verdi.
Alınan ihbar sonrası olay yerine gelen polis tarafından yapılan inceleme sonrası, Meral Cenk'in, evinde koluna ilaç enjekte ederek yaşamına son verdiği tespit edildi. Genç kadının cesedi, nöbetçi savcılığın talimatı ile otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.
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