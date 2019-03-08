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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
08.03.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Genç çiftin cinayetinde sır perdesi aralanıyor... Ceset fotoğraflarını aileye göndermişler

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Genç çiftin cinayetinde sır perdesi aralanıyor... Ceset fotoğraflarını aileye göndermişler

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, 10 Şubat'ta tarım işçisi Yusuf Sezgin (28) ve eşi Suriye asıllı Fatma Sezgin'in (28) evlerinde bıçakla öldürülmüş olarak bulunduğu olayla ilgili 8 Suriyeli şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Sorguya alınan şüphelilerin, cinayetlerin Suriye'deki aile meclisinde alınan infaz kararının ardından işlendiğini itiraf ettiği öğrenilirken, firari şüpheli S.D.'nin, ablası Fatma Sezgin ve eniştesi Yusuf Sezgin'in cansız bedenlerini fotoğraflayıp, cep telefonuyla ailesine gönderdiği öne sürüldü.

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  • Genç çiftin cinayetinde sır perdesi aralanıyor
  • Genç çiftin cinayetinde sır perdesi aralanıyor
  • Genç çiftin cinayetinde sır perdesi aralanıyor
  • Genç çiftin cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 10 Şubat'ta Alaca ilçesi Özhan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçisi olarak çalışmak için Hatay'dan Alaca'ya gelen Yusuf Sezgin ile eşi Suriye asıllı Fatma Sezgin’in oturdukları evden gürültüler duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, evin salonunda kanlar içinde yerde yatan çift ile karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan çiftin, olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cinayete kurban giden çiftin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI, FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ev ve çevresinde parmak izi çalışması yapan, güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, cinayet ile bağlantıları olabilecekleri düşünülen hepsi Suriyeli olan şüphelilerden G.D. (35), A.İ. (22), H.A. (21), M.A. (34) ve M.D.'yi (40) Hatay'da, H.E. (22), Z.H. (24) ve M.A.'yı (41) ise İstanbul’da yakalayıp, gözaltına aldı.

Cinayet büro dedektiflerince mercek altına alınan olayda bağlantısı olduğu saptanan firari şüpheli S.D.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince 1 haftalık ortaklaşa yapılan çalışma sonrası gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından Çorum'da geniş güvenlik önlemleri altında Alaca Adliyesi'ne sevk edildi.

AİLE MECLİSİ İNFAZ KARARI ALMIŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları polis sorgusunda, olayda öldürülen Fatma Sezgin’in kardeşi S.D. ve yeğenin de yer aldığını itiraf etti. Çapraz sorguya da alınan şüphelilerden biri ise cinayetlerin Fatma Sezgin'in Suriye'deki ailesince alınan infaz kararının ardından işlendiğini söyledi. Sorguda diğer şüpheli ise aranan firari şüpheli S.D.'nin, öldürülen ablası Fatma Sezgin ve eniştesi Yusuf Sezgin'in cansız bedenlerini fotoğraflayıp, WhatsApp üzerinden ailesine ve kardeşlerine gönderdiği de öne sürdü.

ÇOCUKLARI CESETLERİN BAŞINDA BEKLEMİŞ

Öte yandan çiftin kardeşi S.D. tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken, Fatma Sezgin’in 4 yıl önce Suriye uyruklu dini nikahlı eşini terk edip geldiği Türkiye’de Yusuf Sezgin'le evlendikleri, bu evlilikten ise 2 çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi.

Cinayet işlenen evde, çiftin çocuklarının da dehşet anlarına uykuya daldıkları sırada tanık olduğu, öldürülen anne ve babalarının cansız bedeni başında saatlerce beklediği de ortaya çıktı. Yatak odasına giren saldırganın, önce Fatma Sezgin'i, ardından da eşi Yusuf Sezgin'i bıçaklayarak öldürdüğü ardından da kaçtığı öğrenildi.

Anne ve babaları cinayete kurban giden ve bir süre devlet koruması altına alınan 2 çocuk, Yusuf Sezgin'in yakınlarına teslim edildi.

Polis her yerde, cinayeti işlediği öne sürülen ve Suriye’ye kaçtığını sanılan şüpheli S.D.'yi arıyor.

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