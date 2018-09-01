Genç çiftin acı sonu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dün gece meydana gelen motosiklet kazası, branda ustası Ali Sarıbaş ile eşi Gülçin Sarıbaş’ı hayattan kopardı.
İskele’den ilçe merkezine gelmekte olan 38 yaşındaki Ali Sarıbaş’a ait motosiklet Kuvayi Milliye anıtı yanında direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sırasında sürücü Ali Sarıbaş ve arkasında oturan eşi 29 yaşındaki Gülçin Sarıbaş ağır yaralandı. Ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan karı koca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yıllık evli olan Sarıbaş çiftçinin ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
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