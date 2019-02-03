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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
03.02.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

Genç çift kâbusu yaşamıştı... O polisler için karar

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kız ile erkek arkadaşının darbedilmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıyı yanlış yönlendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis memuru serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesi olayında, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan başpolis M.B. ve polis memuru V.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen polislerden V.C, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Savcılıktaki sorgusu tamamlandıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

YENİDEN GÖZALTI

Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç kız ile erkek arkadaşı kafenin önündeki parkta bir grubun saldırısına uğramış, olayla ilgili ifadelerinin ardından emniyetten salıverilen 6 şüpheli, tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ertan, Semih ve Burhan Semiz ile Burak İnce ve Hakan Gençoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Alışverişe gitmişlerdi önce laf attılar... Genç çift kafede dehşeti yaşadı
Alışverişe gitmişlerdi önce laf attılar... Genç çift kafede dehşeti yaşadı
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