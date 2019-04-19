Genç çift esnafın korkulu rüyası oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenç çift esnafın korkulu rüyası oldu
GeriGündem Genç çift esnafın korkulu rüyası oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
19.04.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Genç çift esnafın korkulu rüyası oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul, Tuzla’da karı koca olduğu iddia edilen iki tırnakçı girdikleri mağazanın kasiyerini tırnakçılık yöntemi ile dolandırdı. Esnafın korkulu rüyası haline gelen tırnakçıların kasiyeri dolandırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla’da karı koca olduğu iddia edilen iki tırnakçı adeta esnafın korkulu rüyası oldu. Bir mağazaya giren tırnakçılar burada 6 lira değerinde iki çorap alarak kasaya yöneldiler.

Genç çift esnafın korkulu rüyası oldu


Kasiyere 100 lira uzatan şahıs, kasiyerin kendisine para üstü olarak 95 lira vermesini kendisinin de 1 lira daha vereceğini söyledi. Bu şekilde kasiyerin aklını karıştıran şahıs kaşla göz arasında 100 lirayı cebine koydu.

Ardından kasiyer kız kasayı açarak vereceği para üstünü hesaplamaya başladı. Bu sırada iki tırnakçı sürekli sorular sorarak kasiyerin aklını karıştırmaya çalıştı. Kasiyerin kendilerine 95 lira vermesi üzerine tırnakçı kadın kasiyere 50 lira veriyor.

Ardından bir süre daha mağazada başka ürünlere bakıyormuş gibi yapan tırnakçılar, kısa süre sonra mağazadan çıktılar. Mağazada yapılan kasa sayımından sonra eksiği fark eden mağaza çalışanları kamera kayıtlarını incelediklerinde tırnakçılar tarafından dolandırıldıklarını anladılar.

Olayın ardından çevredeki diğer esnafı gezen mağaza yetkilisi, iki şahsın farklı mağazalarda da aynı taktiği deneyerek tırnakçılık yapmaya çalıştığını öğrendi. 

İki tırnakçının dolandırdığı mağaza çalışanı; “Saat 4 buçuk civarıydı arkadaşımızın yanına iki vatandaş geliyor erkek ve bayan. Kendileri arkadaşımızdan iki çorap istiyorlar. Arkadaşımız bu çorapları kendisine veriyor ve 6 lira olduğunu söylüyor.

Daha sonra arkadaşımıza 100 lira uzatıyor ve 95 lira para üstü istiyor. Ben sana 1 lira vereyim diyor. Arkadaşımız kasayı açınca parayı sayması uzun sürüyor. O sırada şahıslar birbirlerine bakıyorlar, arkadaşımız para üstünü verirken bayan parayı alıyor ve daha sonrasında işlem uzun sürdüğünden 50 lirasını geri veriyor. Ve daha sonra arkadaşımız 50 lira alıyor ve şahıslar dükkandan çıkıp gidiyor. Kasayı sayınca açığı fark ettik.

Zaten kamera kayıtlarını izleyince çok net görünüyor parayı uzatıp geri çektiği. Merakımdan az ilerideki zincir marketlere gittim sordum bu şahıslar geldi mi diye. Aynı taktikle onlara da gösterip ufak miktardaki ürünlere 100 lira ile ödemek istediklerinden kasadaki arkadaşlarında bunu fark etmesi üzerine panik yapıp ‘biz başka markete gidiyoruz’ diyerek marketten çıktıklarını beyan ettiler” dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sadece bir ev almak istemişti! İki arsa, bir daire, 208 bin Euro, 595 bin TL

Dün Türkiye o öğretmeni konuşmuştu... O anları anlattı

Kayıp iş adamının cesedi yazlığında bulundu

16 ilde operasyon: Muvazzafların da olduğu çok sayıda gözaltı