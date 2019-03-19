Genç boksörün feci ölümü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenç boksörün feci ölümü
GeriGündem Genç boksörün feci ölümü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
19.03.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Genç boksörün feci ölümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç boksörün feci ölümü

Antalya’da bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan 25 yaşındaki lisanslı amatör boksör Tayfun Çelikkıran, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gencin cenazesini devamlı birlikte antrenman yaptığı kardeşi aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya ilçesi, Okurcalar Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde teknik servis elemanı olarak çalışan Tayfun Çelikkıran (25), rögar motorunda çıktığı iddia edilen arızayı gidermeye çalışırken bir anda elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Çelikkıran’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis bölgede araştırma başlatırken, Çelikkıran’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç boksörün feci ölümü

Ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı

Çelikkıran’ın ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Küçük yaştan bu yana boks sporuyla uğraşan lisanslı amatör boksörün cenazesini almaya, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi Tarık Çelikkıran ile arkadaşları geldi. Son derece üzgün olduğu gözlenen Tarık Çelikkıran, ağabeyini ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.

Dizide figüran olarak rol aldı

Öte yandan, Çelikkıran’ın Alanya’da çekilen 'Yüzleşme' dizisinde figüran olarak rol aldığı öğrenildi. Tayfun Çelikkıran’dan geriye, antrenman ve boks müsabakalarının görüntüleri kaldı.

Genç boksörün cenazesi Alanya Çıplaklı Mahallesi Hacı Baba Mezarlığı’nda defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Genç boksörün feci ölümü

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Yeni Zelanda bunun hesabını sormazsa biz sormasını biliriz'

Muhtar fark etti! Evlere kimseyi yaklaştırmıyorlar

MHP'den seçim genelgesi: Teşkilatımız dikkatli ve uyanık olmalı...

Beşiktaş'ta ünlü eğlence mekanında kadınlar darp edilmişti! Görüntüler ortaya çıktı