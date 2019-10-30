Genç avukat cinayetinde dehşete düşüren ayrıntılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenç avukat cinayetinde dehşete düşüren ayrıntılar
GeriGündem Genç avukat cinayetinde dehşete düşüren ayrıntılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)
30.10.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Genç avukat cinayetinde dehşete düşüren ayrıntılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç avukat cinayetinde dehşete düşüren ayrıntılar

DİYARBAKIR Barosu avukatlarından Armanç Arkaş'ın (28) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdurrahman Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Abdurrahman Doğan, ifadesinde maktulun tabancayı kavrayarak almaya çalıştığı sırada silahın ateş aldığını belirtirken, güvenlik kamera kayıtlarından boğuşma olmadığını iddianameye yazan savcı, silahta da avukat Arkaş'ın parmak izi bulunmadığı için sanığın silahı temizlediğine dikkat çekti.

Avukat Armanç Arkaş, 22 Haziran gecesi, bir kafe önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Genç avukatın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarından tabancayı ateşleyen kişi olduğu belirlenen 'Bozo' lakaplı Abdurrahman Doğan gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Abdurrahman Doğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İŞLETMECİYE SALDIRIP, TOKAT ATTI

İddianamede, avukat Armanç Arkaş ve şüpheli Abdurrahman Doğan’ın bir kafede arkadaşları ile birlikte oturduklarına yer verildi. Armanç Arkaş'ın, bir arkadaşlarını eve bırakmak üzere kafeden ayrıldığı belirtilen iddianamede, bu sırada mekanda kalan şüpheli Abdurrahman Doğan ve bir arkadaşının işletmeci ile tartışmaya başladığı kaydedildi. Tartışmanın bir süre sonra dışarıya taştığını ifade eden savcı, bu sırada şüpheli Abdurrahman Doğan’ın kafe işletmecisine saldırıp tokat attığını vurguladı. İlerleyen dakikalarda işletme sahibi ve arkadaşlarının şüpheliye sarılıp, sakinleştirmeye çalıştığını ifade eden savcı, kavganın saat 01.35 sıralarında sonlandığına değindi.

BAŞINDAN VURULDU

Kavganın ardından sakin bir şekilde kafeye giren şüphelinin, 5 dakika sonra dışarı çıkarak, park halindeki aracından silahını aldığını ifade eden savcı, arkadaşını eve bırakmak üzere ayrılan avukat Armanç Arkaş’ın bu sırada geri döndüğünü belirtti. Kısa bir süre sonra bir el silah sesinin duyulduğunu vurgulayan savcı, yapılan atış ile avukat Armanç Arkaş’ın başından vurulduğuna dikkat çekti. Tanık F.K. olay anına ilişkin iddianameye yansıyan ifadesinde, "Bozo, silah çıkararak dolduruş yaptı. Elindeki silahı almaya çalıştılar. Armanç bu şahısların yanına doğru gelirken silah patladı ve Armanç vuruldu" dedi.

'BU ŞAHIS HIRSINI ALAMAMIŞ GİBİ DURUYORDU'

Olaydan sonra bir kişinin, şüphelinin yanına koşarak, silahı elinden aldığını belirten savcı, Abdurrahman Doğan’ın arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak, köye götürüldüğünü ifade etti. Hazırlanan iddianamede, kafenin karşısında evi bulunan kadının tanık olarak alınan ifadesi de yer aldı. Evinin konum itibariyle olayın olduğu yeri gördüğünü belirten tanık, "Ertesi gün seyahate çıkacağım için kafenin bahçesine bakan yatak odamda eşyalarımı toparlıyordum. Bu sırada gürültüler duydum. Bir kadın 'Bozo yapma, Bozo yapma' diye feryat ediyordu. Kısa bir süre sonra bir el silah sesi duydum. Dışarıya baktığımda genç bir adam yerde yatıyordu. Saldırgan tavırlı bir kişi ise kollarına girmiş üç kişi tarafından siyah bir arabaya bindirilmeye çalışılıyordu. Bu şahıs diğerlerine hitaben 'Bırakın beni, bırakın beni bir tane daha' sözlerini duydum. Bu şahıs hırsını alamamış gibi duruyordu" diye beyanda bulundu.

'TABANCA YANLIŞLIKLA PATLADI'

Şüpheli Abdurrahman Doğan ise iddianameye yansıyan ifadesinde, olay yerinde kafenin işletmecisi ile tartıştığını belirterek, "Bu sırada yanımıza gelen iki kişi silah gösterip, 'İlla ekip mi çağıralım?' dedi. Bunun üzerine ruhsatlı tabancamı aldım. Maktul tabancayı almaya çalıştı. Armanç silahın namlu kısmını kavradı. Ben de tabancayı vermek istemedim. Bu sırada yaşanan arbedede tabanca yanlışlıkla patlayarak, maktulün ölümüne sebep oldu" dedi.

SAVCI: BOĞUŞMA OLMADI

İddianameyi hazırlayan savcı, olay yerini gören güvenlik kameralarının incelenmesinde avukat Armanç Arkaş’ın vurulmasından önce herhangi bir boğuşma olmadığını kaydetti. İddianamede yer alan Polis Kriminal Laboratuvarı raporunda da suç aleti silaha bilinçli bir tetik basıncı uygulanmadan patlamasının olası görülemeyeceği ifade edildi.

OLAYDAN SONRA TABANCAYI SİLDİ, İZLERİ YOK ETTİ

Şüphelinin olaydan önce silahın namlu ağzına mermi sürdüğünün tanıkların ifadelerinde geçtiğini kaydeden savcı şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şüpheli, maktulun tabancayı kavrayarak almaya çalıştığını belirtmesine rağmen, tabancanın üzerinde ne maktul ne şüpheli ne de olaydan sonra tabancayı şüphelinin elinden alan kişiye ait parmak izine rastlanılmamıştır. Bu durum dikkati alındığında, şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra suçta kullanılan tabancayı sildiği anlaşılmaktadır. Şüphelinin savunmasını destekleyen bir delili ortadan kaldırmayacağı göz önüne alındığında maktulun söz konusu tabancaya hiç temas etmemiş olduğunu sonucu çıkmaktadır."

TANIKLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İddianamede, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, sanığın maktulu etkili mesafeden, ateşli silah ile yüz kısmına kasten ateş etmek suretiyle öldürdüğü belirtildi. Abdurrahman Doğan’ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep eden savcı, hükmün kesinleşmesi ile birlikte, gerçeğe aykırı ifade veren tanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle