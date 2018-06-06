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    Genç annenin kahreden ölümü

    İHA
    06.06.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Yasemin Tunç trafik kazasında hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgilere göre, Avanos’tan Nevşehir’e gelmekte olan 27 yaşındaki Yasemin Tunç aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yasemin Tunç’a sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Tunç, cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

    Trafik kazasında hayatını kaybeden Yasemin Tunç’un 6 yaşındaki kızı Buse, anaokulu mezuniyet töreni fotoğraflarını, “Annesinin prensesi büyümüş de diploma alıyoruz canımın içi dünyam” notuyla paylaştı.

    Etiketler: trafik kazası
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