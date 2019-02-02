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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.02.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Genç adamın kahreden ölümü... 10 gün önce nişanlanmıştı

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Genç adamın kahreden ölümü... 10 gün önce nişanlanmıştı

Adana’da yaklaşık 10 gün önce nişanlanan sağlık personeli genç, evinin yakınında bulunan camide altın vuruş yaparak öldü. Şahsın 3 gündür kayıp olduğu cesedinin babası tarafından bulunduğu öğrenildi. 

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’ndeki Akıncılar Camii’nde meydana geldi. 3 gündür kayıp olarak aranan sağlık çalışanı Ahmet Oğuz Karaca, babası tarafından evinin yakınındaki cami tuvaletinde hareketsiz yattığını gördü.

Genç adamın kahreden ölümü... 10 gün önce nişanlanmıştı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, gencin yüksek dozda uyuşturucu madde alarak öldüğünü belirledi. Gencin yakınları cami önüne gelerek feryat ederken kardeşleri ise birbirlerine sarılarak ağladı.

Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ahmet Oğuz’un sağlık personeli olduğu 10 gün önce nişanlandığı öğrenildi. 

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