Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu.
Akşam saatlerinde Gemlik sahilinde kayalıklara yakın bölgedeki suyun içinde bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından, iskelede polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.
Gemlik Polis ekiplerinin desteği ile Sahil Güvenlik timlerinin denizden çıkarttığı ceset, savcılık talimatıyla Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler kadının kimliğinin tespiti için titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin ilk tespitlerine göre Gemlik'e gezmeye gelen ve Ovaakça doğumlu kadının Hatice Köse olduğu öğrenildi.
Kimlik tespitinin ardından kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Köse'nin denize ne şekilde düştüğü veya intihar mı ettiği ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.
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