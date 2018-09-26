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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)
26.09.2018 - 16:01, Son Güncelleme:

Gemiyle geldiler, ilçe hareketlendi

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MARMARİS’e gelen Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' adlı lüks yolcu gemisindeki Amerikalı ile Kanadalı 702 turist, ilçede kültür turlarına katıldı, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

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  • Bir gemi dolusu geldi Akın ettiler...
  • Bir gemi dolusu geldi Akın ettiler...
  • Bir gemi dolusu geldi Akın ettiler...
  • Bir gemi dolusu geldi Akın ettiler...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yunanistan’ın Patmos Adası’ndan gelen 181 metre uzunluğa ve 26 metre genişliğe sahip Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' adlı lüks yolcu gemisi, Marmaris limanına demir attı.

Gemide, 45 yaş ve üstü zengin Amerikalı ile Kanadalı 702 turist ile 399 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Turistlerin çoğunluğu otobüslerle alınarak önceden planlanmış kültür turlarına katıldı. Bir bölümü ise şehir merkezindeki Kapalı Çarşı’da hediyelik eşya ve tekstil dükkanlarından alışveriş yaptı. Geminin akşam Yunanistan’ın Rodos Adası’na hareket edeceği ifade edildi.

Yat Limanı’nda restoran işletmecisi Hamza Tuncel, "Gemiyle gelen turistlerle işler hareketlendi. 2 saatte 10 masam doldu. Gemilerin gelmesi tüm esnaf için önemli. Umarım bu kış döneminde daha çok yolcu gemisi gelir" dedi.

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