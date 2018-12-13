Geminid Meteor Yağmuru nedir? Google'dan sürpriz doodle!
Geminid Meteor Yağmuru nedir sorusunun yanıtı, Dünyanın en büyük arama motoru olan Google'ın yaptığı doodle sonrasında vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Uzay bilimleriyle ilgili meraklı olan birçok vatandaş, Gemini Meteor Yağmurunun ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, Geminid Meteor Yağmuru nedir? Geminid Meteor Yağmuru ne zaman?
Geminid Meteor Yağmuru sorusunun yanıtı, Google tarafından oluşturulan sürpriz doodle'la birlikte araştırılmaya başladı. Yaklaşık 200 yıllık bir serüvene sahip olan Geminid meteoru bu gece gökyüzünde vatandaşlara şölen yaşatacak. Peki, Geminid Meteor Yağmuru nedir?
GEMİNİD (İKİZLER) METEOR YAĞMURU NEDİR?
"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor. Gemidler her yıl en iyi meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir, çünkü bireysel meteorlar parlaktır ve zirve gökyüzünde meteor akışını saatte 120 meteor gibi yüksek oranlarda görebilir. Bilinen kayıtlara göre, Geminid meteor duşu neredeyse 200 yaşında.
Yeterince karanlık alanlarda yarın gece saat 00.00'dan sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebilecek.
FOTOĞRAFLAMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER NELER?
Meteor yağmuru sırasında güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmeniz önemli.
Ay’ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay’ın küçülmeye başladığı saatler.
İster meteor yağmurları ister yıldız çekimleri olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.
Göktaşları kentsel alanların parlak gökyüzlerinde bile görülebilir, ancak bu durumda ideal ortama kıyasla göktaşlarının ancak dörtte birini görebilirsiniz.
Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.
GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
2018 yılının çıplak gözle seyredilebilecek son meteor yağmuru Geminid (İkizler), 13 Aralık Çarşamba gününü 14 Aralık'a bağlayacak olan gecede yaşanacak. Müthiş görüntülere sahne olacak olan meteor yağmuru, uzaya ilgi duyan herkes tarafından herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan izlenebilecek.
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