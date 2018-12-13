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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.12.2018 - 01:35, Son Güncelleme:

Geminid Meteor Yağmuru nedir? Google'dan sürpriz doodle!

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Geminid Meteor Yağmuru nedir? Google'dan sürpriz doodle!

Geminid Meteor Yağmuru nedir sorusunun yanıtı, Dünyanın en büyük arama motoru olan Google'ın yaptığı doodle sonrasında vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Uzay bilimleriyle ilgili meraklı olan birçok vatandaş, Gemini Meteor Yağmurunun ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, Geminid Meteor Yağmuru nedir? Geminid Meteor Yağmuru ne zaman?

Geminid Meteor Yağmuru sorusunun yanıtı, Google tarafından oluşturulan sürpriz doodle'la birlikte araştırılmaya başladı. Yaklaşık 200 yıllık bir serüvene sahip olan Geminid meteoru bu gece gökyüzünde vatandaşlara şölen yaşatacak. Peki, Geminid Meteor Yağmuru nedir?

GEMİNİD (İKİZLER) METEOR YAĞMURU NEDİR?

"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor. Gemidler her yıl en iyi meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir, çünkü bireysel meteorlar parlaktır ve zirve gökyüzünde meteor akışını saatte 120 meteor gibi yüksek oranlarda görebilir. Bilinen kayıtlara göre, Geminid meteor duşu neredeyse 200 yaşında.

Yeterince karanlık alanlarda yarın gece saat 00.00'dan sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebilecek.

Geminid Meteor Yağmuru nedir Googledan sürpriz doodle

FOTOĞRAFLAMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER NELER?

Meteor yağmuru sırasında güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmeniz önemli.

Ay’ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay’ın küçülmeye başladığı saatler.

İster meteor yağmurları ister yıldız çekimleri olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.

Göktaşları kentsel alanların parlak gökyüzlerinde bile görülebilir, ancak bu durumda ideal ortama kıyasla göktaşlarının ancak dörtte birini görebilirsiniz.

Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2018 yılının çıplak gözle seyredilebilecek son meteor yağmuru Geminid (İkizler), 13 Aralık Çarşamba gününü 14 Aralık'a bağlayacak olan gecede yaşanacak. Müthiş görüntülere sahne olacak olan meteor yağmuru, uzaya ilgi duyan herkes tarafından herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan izlenebilecek.

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