Gemi sahibinin sorumluluğu: 206.103.865 TL
BEYKOZ’daki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin sahibinin açtığı ‘sınırlı sorumluluk’ davasında mahkeme kararını açıkladı.
İstanbul 17’nci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Vitaspirit gemisi donatanı (sahibi) Dyssey Navigation Co.’nun avukatı ile davalı Payidar Zerhan Gökpınar, Yalı Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. ve Hatice Zerfa Süveyda’nın avukatları katıldı. ‘Sınırlı sorumluluk’ tespitiyle ilgili dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda, geminin yalıya çarpması olayının kasıtla ya da pervasız bir davranışla gerçekleşmediği, dolayısıyla davacının 1976 tarihli Londra Konvansiyonu uyarınca sorumluluk sınırlandırma hakkının bulunduğu belirtildi.
HESABA YATIRILACAK
‘Sorumluluğu sınırlandırma’ davasının kabulüne karar veren mahkeme, Vitaspirit gemisinin 7 Nisan 2018’de Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpması nedeniyle meydana gelen zararlardan dolayı gemi sahibinin sorumluluğunun 22 bin 377 bin 596 SDR karşılığı olan 187 milyon 432 bin 506 TL, olay tarihinden karar tarihine kadar işleyen 18 milyon 671 bin 358 TL’lik faiziyle toplam 206 milyon 103 bin 865 TL ile sınırlandırılmasına hükmetti.
Paranın kullanılabilmesi için fon tesis edilmesine karar veren mahkeme, toplam tutar olan 206 milyon 103 bin 865 TL’nin mahkeme tarafından belirlenecek bir hesaba yatırılmasına, 3’er aylık vadelerle en yüksek faiz işletilecek şekilde nemalandırılmasına hükmetti. Yalıda oluşan hasara ilişkin ödenmesine karar verilecek olan tazminat miktarı ise bu paradan tahsil edilecek.
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