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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/DHA
07.01.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Gemi kaptanının ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

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Gemi kaptanının ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

ÇANAKKALE Boğazı’nda, 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Canopus' adlı kuru yük gemisinde istirahat ettiği kamarasında personel tarafından ölü bulunan Rus kaptan Yury Cherkasov'un (54) cenazesi, morga kaldırıldı. Kaptanın ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Rusya’nın Taganrog limanından İskenderun limanına gitmek üzere dün akşam Çanakkale Boğaz geçişi yapan 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Canopus' adlı kuru yük gemisinin Rus kaptanı Yury Cherkasov'un cenazesi, savcının gemide yaptığı inceleme ardından karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince gemiden alınan cenaze, bot ile Kepez Limanı'na getirildi. Buradan da ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Rus kaptan Yury Cherkasov'un sağlık problemlerinin bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Karanlık Liman mevkiinde demirli bulunan 'Canopus' adlı geminin ise yasal işlemlerin tamamlanması ardından yoluna devam edeceği belirtildi.

Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na dün saat 21.00’de giriş yapan 'Canopus' adlı geminin personeli, saat 22.10'da telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne, Rus kaptan Yury Cherkasov'un ölmüş olduğunu rapor etmişti.

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