Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Gelir vergisi nedir? Beyanname ne zaman verilir?

    Gelir vergisi nedir? Beyanname ne zaman verilir?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 13:53 | Son Güncelleme:

    Gelir vergisi, şahısların elde ettiği kazançlara göre hesaplanan ve birçok alt bölümü bulunan gelir türüdür. Gelir vergisi, kira gelirlerleri, hisse senedi satış kazancı gibi birçok alana yayılabilir. Peki, genel manada bakıldığında Gelir vergisi nedir ve bu kapsamda beyanname ne zaman verilir?

    BOL KESEDEN HARCAYANLAR ÜLKESİ<br><br>TRANSFERDE aldık başımızı gidiyoruz yine... Gelen futbolcu sayısında değil, ortaya attığımız boş paralardan dolayı. Bu yaşlarda bu paraları göremeyecek olan futbolcuları omuzlarda getiriyoruz...

    Anonim ve limitet şirketlerin gelirleri üzerinden toplanan vergiler; Kurumlar Vergisi adıyla, şahısların gelirleri üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi adıyla tahsil edilmekte. Şahıslar ticari, zirai, serbest meslek faaliyeti gerçekleştirerek ve işyerleri üzerinden gelir elde edebilir... Ki bu geliri elde eden kişiler yalnızca ertesi yıl Mart ayında beyanname vermezler, yasaların belirttiği kriterler çerçevesinde düzenli olarak yıl içinde de muhtasar, KDV, geçici vergi beyannamesi de verirler, defter tutarlar. Vergi ödevlerini yerine getirirken mali müşavirlerinden de profesyonel destek alırlar. Mülkünü kiraya verip gelir elde eden, mülkünü satıp kazanç elde edenler, şirketlerden kâr payı, yurtdışından faiz geliri vb. elde eden kişiler ise yasaların belirttiği kriterler çerçevesinde yılda bir kez Mart ayında beyanname verirler. Yıl içinde beyanname verme, defter tutma gibi yükümlülükleri de söz konusu değildir.

    Gelir Vergisi’nin alt bölümlerinde çeşitli gelir türleri var. Kira gelirleri, gayrimenkul satış kazancı, hisse senedi satış kazancı, kâr payı geliri bunlardan bazılarıdır.

    BEYANNAME NE ZAMAN VERİLİR?

    Beyanname vermesi gereken kişiler; bir yıl boyunca elde ettikleri gelirlerini ertesi yıl Mart ayında (1-25 Mart) Maliye’ye beyan ediyor (GVK Md. 92). 2016 yılında gelir elde edip beyanname vermesi gerekenler, 25 Mart 2017’ye kadar beyannamelerini Maliye’ye verebilecekler. 2017 gelirlerinin beyanı için son tarih ise 25 Mart 2018.

    Etiketler: gelir vergisi , gelir vergisi nedir , kim gelir vergisi öder , SeoHaber , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri