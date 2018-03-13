Gelir vergisi nedir? Beyanname ne zaman verilir?

Anonim ve limitet şirketlerin gelirleri üzerinden toplanan vergiler; Kurumlar Vergisi adıyla, şahısların gelirleri üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi adıyla tahsil edilmekte. Şahıslar ticari, zirai, serbest meslek faaliyeti gerçekleştirerek ve işyerleri üzerinden gelir elde edebilir... Ki bu geliri elde eden kişiler yalnızca ertesi yıl Mart ayında beyanname vermezler, yasaların belirttiği kriterler çerçevesinde düzenli olarak yıl içinde de muhtasar, KDV, geçici vergi beyannamesi de verirler, defter tutarlar. Vergi ödevlerini yerine getirirken mali müşavirlerinden de profesyonel destek alırlar. Mülkünü kiraya verip gelir elde eden, mülkünü satıp kazanç elde edenler, şirketlerden kâr payı, yurtdışından faiz geliri vb. elde eden kişiler ise yasaların belirttiği kriterler çerçevesinde yılda bir kez Mart ayında beyanname verirler. Yıl içinde beyanname verme, defter tutma gibi yükümlülükleri de söz konusu değildir.

Gelir Vergisi’nin alt bölümlerinde çeşitli gelir türleri var. Kira gelirleri, gayrimenkul satış kazancı, hisse senedi satış kazancı, kâr payı geliri bunlardan bazılarıdır.

BEYANNAME NE ZAMAN VERİLİR?

Beyanname vermesi gereken kişiler; bir yıl boyunca elde ettikleri gelirlerini ertesi yıl Mart ayında (1-25 Mart) Maliye’ye beyan ediyor (GVK Md. 92). 2016 yılında gelir elde edip beyanname vermesi gerekenler, 25 Mart 2017’ye kadar beyannamelerini Maliye’ye verebilecekler. 2017 gelirlerinin beyanı için son tarih ise 25 Mart 2018.