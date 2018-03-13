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    Gelir vergisi hesaplama işlemi nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 15:31 | Son Güncelleme:

    Gelir vergisi hesaplama işlemi, beyanname hazırlayacak olan vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yıllık ücret gelirleri kapsamında ilk 13 bin lira için yüzde 15, 13-30 bin lira için yüzde 20 gibi bir kesintiyle karşılaşan çalışanlar, gelir vergisi ödemelerini kazançlarına göre en fazla yüzde 27 oranına kadar ödeyecek. İşte, Gelir vergisi hesaplama işlemi hakkında detaylı bilgiler

    Brüt ücretten, sigorta prim kesintisi işçi payı, işsizlik sigortası işçi payı düşüldükten sonra vergi matrahı bulunuyor. Bu matraha denk gelen oran üzerinden vergi hesaplanmakta. Varsa indirim ve istisnalar da vergi hesabında dikkate alınıyor.

    2017 ücret gelirleri için ilk 13.000 lira için yüzde 15, 13.000 lira ile 30.000 lira arasındaki gelirden yüzde 20 oranında, 30.000 lira ile 110.000 lira arasındaki gelirden yüzde 27 oranında ve 110.000 lira fazlası içinse yüzde 35 oranında vergi kesilmekte (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 296). Yıl içinde hangi ayın vergisi hesaplanıyorsa ondan önceki tüm ayların toplam gelirleri (kümülatif vergi matrahı) dikkate alınarak gelirin büyüklüğü ve dolayısıyla verginin oranı belirlenmekte. Örneğin bir çalışanın Haziran ayı ücreti hesaplanırken aynı işyerindeki geçmiş beş aydaki gelirleri (vergi matrahları) toplam olarak dikkate alınıyor.

    2018 ücret gelirleri için uygulanacak vergi tarifesi (hangi tutarlar için hangi oranda vergilendirme yapılacağı) 2017 Aralık ayında Maliye Bakanlığı’nca genel tebliğle açıklanacaktır.

     

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