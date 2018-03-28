Gelir testi nedir? Gelir testi nasıl yapılır?

Gelir testi ailelerin genel sağlık sigortası primlerinin kim tarafından ödeneceği ve ne kadar olacağını belirlemeye yönelik yapılıyor. Gelir tespitinde hanede kişi başına düşen aylık gelir miktarına göre belirlenen kategorilerde değerlendirilir ve gelire göre prim ödenir. Bu test aile içerisinde kişi başı geliri asgari ücretin 3’te birinden daha düşük çıkan veya bakıma muhtaç kişileri ilgilendirmiyor. Sağlıktan ücretsiz yararlanmak isteyen kişilerin gelir testi yaptırması gerekiyor. Aynı çatı altında yaşayan kişilerin aylık gelirlerinin toplanarak, aile içindeki bireylere eşit bölünmesiyle belirlenen aylık gelire göre prim borçlarının belirlendiği bu test sonrasında sigortaya kayıt yaptırılıp sağlık hizmetlerinden faydalanılıyor.



GELİR TESİ NASIL YAPILIR?



Genel sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumunu ilgilendirse de gelir testi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yapılmaktadırGelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlar ikametgah adresine en yakın noktada bulunan ilçe kaymakamlıklarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi başvurusu yaparak kendilerine verilen formları eksiksiz tam olarak doldururlar. Altına doğru olduğu ile ilgili beyan ve taahütte bulunurlar. Gelir durumlarına göre bu formlar değerlendirilir ve daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişilerin ne kadar prim ödeyeceklerini belirlerler. Bu kişiler primlerini kaymakamlıklara değil Sosyal Güvenlik Kurum’larına öderler.



E- DEVLET GELİR TESTİ SORGULAMA



Gelir Testi Sonucu Sorgulama ise E-devlet sistemi aracılığıyla yapılabiliyor. e Devlet’e giriş yapan vatandaşlar, kendilerinden istenen bilgileri sisteme girerek sonucu görüntüleyebiliyor.