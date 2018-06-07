Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 435 personel alımı yapacak! GUY personel alımı başvuru şartları

Gelir İdaresi Başkanlığın’ca açık bulunan (A) grubu kadrolara atanmak üzere, 400 (dört yüz) Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacak. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; grup bazında toplam kadro sayısının 10 (on) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri grup dikkate alınarak KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 10 (on) katı aday giriş sınavına çağrılacak. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacak.

SINAV TARİHİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

GUY (GELİR UZMAN YARDIMCISI) BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

1. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

2. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği lisans bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

3. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik lisans bölümü ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak, - 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), - ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ile 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 1. Grup için KPSSP48 türünden, 2. Grup için KPSSP3 türünden ve 3. Grup için KPSSP12 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak, - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

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AVUKATLIK SINAVI DUYURUSU

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca tabloda belirtilen vergi dairesi başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 35 (otuz beş) avukat alınacak. Sınava başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak toplam kadro sayısının 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacak. KPSSP3 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacak.

SINAV TARİHİ

- Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Saat 10.00’da Ankara’da yapılacak



- Giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce, e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, - En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, - 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, - ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

AVUKATLIK İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN