Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 gelir uzmanı yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açık bulunan kadrolara atanmak üzere 10 bin gelir uzman yardımcısı alacak. Başkanlığın resmi internet sayfasında yayınlanan ilana göre, GİB'e alınacak 10 bin gelir uzman yardımcısı için başvurular 3 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecek.



Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir. Tercih edilen bu ilin ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmişse adaylar atanmak istedikleri ilçeleri öncelik sırasına göre başvuru formunda belirtecekler. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyecekler. Gelir Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

GELİR UZMAN YARDIMCISI KONTENJAN DAĞILIMI



SINAV BAŞVURU ŞARTLARI



- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,



- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak, - 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),



- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,



- ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ve 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,



- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.



SINAV TARİHİ VE YERİ



- Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.



- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.