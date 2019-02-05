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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)
05.02.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Gelinliğiyle birlikte defnedilmişti... Mezarlığı gören dehşete düştü

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ALMANYA'da 15 yıl önce, 23 yaşındayken düğününe kısa bir süre kala intihar eden Sara Gir'in Batman'ın Yolveren köyünde gelinliğiyle defnedildiği mezarlığı, defineceler tarafından tahrip edildi.

Almanya'nın Celle kentinde 2004 yılında evlilik hazırlığı yaparken intihar eden Sara Gir, vasiyeti üzerine gelinliğiyle birlikte ablasının defnedildiği Batman merkeze bağlı Yolveren köyündeki Yezidi mezarlığında toprağa verildi. 6 haneli 30 nüfuslu Yezidilerin yaşadığı köyün mezarlığına gelen defineciler, Sara Gir'in mezarlığında ziynet eşyası olduğunu düşünerek tahrip etti.

Köpeklerin havlaması üzerine mezarın açıldığını fark eden Yolveren köyü sakinlerinden Cengiz Kıy, "Sara Gir’e ait mezarı önce taşları kırılıyor, ardından da mezar önündeki toprağı kazıp, mezarın içine girmeye çalışmışlar. Bu olayı bizi tek kelimeyle dehşete düşürdü. Büyük ihtimalle mezarda ziynet eşyası var diye açmışlar. Oysa Yezidi geleneğinde mezara hiçbir şey bırakılmaz" dedi.

'JANDARMA ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURUYOR'

Jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığını belirten Kıy, "Jandarma ekipleri gerekli incelemeyi başlattı, parmak izi aldı. Olayı aydınlatacağına da inanıyoruz. Uzun yıllar Almanya'nın Celle kentinde yaşayan Gir ailesinin ortanca kızı Sara, 29 Mart 2004 tarihinde hayatını kaybedince ailesi, vasiyetini yerine getirmek için burada toprağa verdi. Tarihi mezarlıkta benzeri bir olay, yaklaşık 20 yıl önce yaşanmıştı. Bu tür vakalar sadece bizi değil, Müslüman kardeşlerimizi de üzüyor. Artık bu tür manzaraları görmek istemiyoruz" diye konuştu.

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