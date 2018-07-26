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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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KONYA (İHA)
26.07.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Gelini için oğlunu bıçakladı!

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Gelini için oğlunu bıçakladı!

Konya'da bir kişi, gelinini terk ederek başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrendiği oğlunu bıçakladı.

Konya'da gerçekleşen olayda gelininden oğlunun evinden ayrılarak başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrenen baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak hastanelik etti. Oğlunu bıçaklayan baba daha sonra karakola giderek teslim oldu.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Dikkat Sokak üzerinde bulunan bir oto tamir atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (25) bir süre önce eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrıldı ve başka birisiyle yaşamaya başladı. Kocası Ahmet K.'nin başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrenen eşi ise bu durumu kayınpederine anlattı. Baba Yakup K.'nın oğlunu arayarak kızması üzerine Ahmet K. karısını tekrar arayarak küfür etti. Gelin de tekrar kayınpederini arayarak kocasının kendisine küfür ettiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen baba Yakup K. oğlunu tekrar arayarak kızdı ve telefonu kapattı. Bir süre sonra Ahmet K., babasını arayarak konuşmak istediğini söyleyip bir tanıdığının oto tamir atölyesine çağırdı.

OĞLUNU BIÇAKLADIKTAN SONRA KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

İş yerinde babayla oğlunun konuşması bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın da kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte Yakup K., yanında getirdiği bıçakla oğlunu bacaklarından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet K. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aşırı kan kaybettiği öğrenilen Ahmet K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba Yakup K. ise olaydan sonra karakola giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu. Burada gözaltına alınan şüpheli baba, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli Yakup K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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