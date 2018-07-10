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    Gelinini sevgilisiyle yakaladı, mahalle karıştı

    DHA
    10.07.2018 - 12:33 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ'de, 3 çocuk annesi A.S., erkek arkadaşı N.Ş.K. ile ilişkide bulunurken, kayınvalidesi tarafından yakalandı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu. Üzerine araç sürülmesi sonucu yaralanan N.Ş.K., mahalle sakinlerince linç edilmek istenirken, polis engel oldu.

    Olay, dün, Çayırova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Hastanenin hasta kabul bölümünde çalışan, evli ve 3 çocuk annesi A.S., iddiaya göre, N.Ş.K. ile sevgili oldu. A.S., evine gelen N.Ş.K. ile yakaladıç 

    A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu. Kayınvalidenin bağırışları üzerine gelen mahalleli, durumu öğrenince N.Ş.K.'yi sokak ortasında tekme- tokat dövmeye başladı. Çıplak haldeki N.Ş.K., öfkeli kalabalığın elinden kurtulup, kaçmak isterken, mahalle sakinlerinden biri aracını üzerine sürdü. Yaralı halde yere yığılan N.Ş.K.'nin çevresi, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerince sarıldı.

    Polisler, mahallelinin N.Ş.K.'ye yeniden saldırmasını engelledi. Çağrılan sağlık görevlileri, N.Ş.K.'nin üzerine havlu sarıp, ambulansa bindirdi. İstanbul'da hastaneye götürülen N.Ş.K.'nin tedaviye alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Etiketler: aldatma , kocaeli , yasak ilişki
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