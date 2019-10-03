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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
03.10.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Gelinine cinsel istismarda bulundu! Ayrıntılar kan dondurdu

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Gelinine cinsel istismarda bulundu! Ayrıntılar kan dondurdu

Kayseri'de işçi oğlu İ.Ö.'nün (24), dini nikahlı eşi F.Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hakan Ö. (46), 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Geçen 12 Haziran'da meydana gelen olayda Hakan Ö., yanında yaşayan oğlu İ.Ö. işe gittikten sonra, dini nikahlı eşi F.Ç.'ye mutfakta bulaşık yıkadığı sırada tacizde bulundu.

1'inci kattaki evin balkonundan atlamak isteyen F.Ç.'yi yakalayıp, içeriye çeken Hakan Ö., odada tekrar cinsel istismarda bulundu. F.Ç., bunun üzerine çantasını alıp, yeniden balkona çıkarak atladı. F.Ç.'nin durumu anlattığı çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri, Hakan Ö.'yü gözaltına aldı.

Mahkemece tutuklanan Hakan Ö., Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada şikayetçi F.Ç., annesi T.Ç. ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

'BIRAKMASI İÇİN YALVARDIM'

Mağdur F.Ç., dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Ö.'yü işe uğurladıktan sonra kayınpederinin tacizine uğradığını iddia ederek, "Kaçmaya çalıştım, kendimi, odaya kilitledim. 'Aç kapıyı' diye bağırdı. Sonra birden kapı açıldı.

Nasıl açtığını anlamadım. Ardından tekrar taciz etmeye başladı. Korktum, balkondan kaçmayı düşündüm. Beni içeri çekti.

Evde, görümcelerim vardı ama uyuyorlardı ve odalarını kilitlemişlerdi. Bağırmama rağmen uyanmadılar. Bırakması için yalvarmıştım. Sonra çantamı alarak, balkondan atladım, şikayetçiyim" dedi.

'ASIL O BENİ TACİZ ETTİ'

Sanık Hakan Ö. ise suçsuz olduğunu, mağdurun rızası dışında bir eylemde bulunmadığını ileri sürerek, "Asıl o beni taciz etti" dedi. Sanığın 2 kızı ve oğlunun da aralarında olduğu 4 kişi de tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanık Hakan Ö.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 9 yıl olmak üzere toplam 29 yıl hapis cezası verdi.

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