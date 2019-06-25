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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.06.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Gelinin işlediği cinayetin ardından dram çıktı

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Erzincan’da gelini tarafından bıçaklanarak öldürülen kayınvalide cinayetinin altından dram çıktı. Olay sonrası eşini kaybetmenin şokunu yaşayan Yılmaz Yüksel (75), oğlunun da diğer oğlu tarafından 3 ay önce tüfekle vurularak öldürüldüğü, kızının ise 20 gün önce bıçaklanarak yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Kızılay Mahallesi, 1007. Sokak'ta meydana geldi. Nermin Yüksel (39), kahvaltı için kayınvalidesi Yaprak Yüksel'in (64) evine geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Gelinin işlediği cinayetin ardından dram çıktı


Henüz belirlenemeyen bir nedenle gelin kaynana arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Nermin Yüksel, çıkan kavga sonrası kayınvalidesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Eve gelen Yılmaz Yüksel (73) eşinin kanlar içinde yerde buldu. Yılmaz Yüksel'in bağrışları üzerine eve gelen komşular durumu polise ve 112'ye bildirdi.

Ağır yaralanan 5 çocuk annesi Yaprak Yüksel, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şoka giren Yılmaz Yüksel, gözyaşlarına boğuldu. Yaprak Yüksel, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Nermin Yüksel ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah kahvaltı yaptıktan sonra kendisinin kahveye gittiğini belirten Yılmaz Yüksel, "Nermin, kardeşimin kızı. Oğlum Dursun'un eşiydi. Kahvaltı sofrasında onları yalnız bıraktım çıktım. Kahvede bir çay içtikten sonra canım sıkıldı, 'eve gideceğim' dedim. Eve geldim baktım kapı açık, eşim düşmüş kanlar içerisinde. Ne yaptıysam kendine gelmedi. Zor nefes alıyordu" diye konuştu. 

CİNAYETTEN DRAM ÇIKTI

Öte yandan hem yeğeni hem de gelini olan Nermin Yüksel tarafından eşinin bıçaklanarak öldürülmesi sonucu şoka giren Yılmaz Yüksel, 3 ay öncede bir oğlunun diğer oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Erzincan’ın Yoğurtlu beldesinde 24 Mart tarihinde meydana gelen olayda, Sancak Mahallesi'nde ikamet eden A. Yüksel (37) ile kardeşi H. Yüksel (27) arasında tartışma çıkmış, çıkan kavgada araya giren ağabey Yunus Yüksel (48) vurularak hayatını kaybetmişti.

Bu olayın ardından 20 gün önce ise Yılmaz Yüksel’in kızı eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Kavga ettiği kayınvalidesini öldürdü
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