‘Gelinim Sinem’ ile polisin bira kavgası karakolda bitti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Gelinim Sinem’ ile polisin bira kavgası karakolda bitti
GeriGündem ‘Gelinim Sinem’ ile polisin bira kavgası karakolda bitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.10.2018 - 07:39, Son Güncelleme:

‘Gelinim Sinem’ ile polisin bira kavgası karakolda bitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Gelinim Sinem’ ile polisin bira kavgası karakolda bitti

Bir döneme damga vuran ‘Gelinim Olur Musun?’ programının en ünlü simalarından Sinem Umaş, gece yarısı aldığı biraları hangi tekel bayiinden aldığını söylemediği için polislerce yerlerde sürüklendiğini iddia edince karakolluk oldu. Polisler de ‘Biz de şikayetçiyiz’ dedi.

14 yıl önce katıldığı ‘Gelinim Olur Musun’ programından hafızalara kazılan gelin adayı Sinem Umaş, karakolluk oldu. Polis memurları ile karşılıklı birbirlerinden şikayetçi olan Umaş, “Gece yarısı aldığım biraları hangi tekel bayiinden aldığımı söylemediğim için polislerce yerlerde sürüklendim. Bileklerime ters kelepçe takıldı” iddiasında bulundu.

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre; Polisin mukavemet ve hakaret şikayetiyle savcıya ifade veren Umaş, “Dün gece saat 00.00 sıralarında elimde aldığım bira poşeti ve köpeğimle eve dönerken polis tarafından çevrildim. ‘Bu biraları şu tekelden aldın de mi?’ diye beni zorla bir Tekel bayisine götürdüler. Karakola gidip imza atmam için zorladılar. Ben imza vermek istemeyince yerlerde sürüklendim. Mahalleli evlerinden aşağı inip polise ne yaptığını sordular ama bu sırada ben yerdeydim. Biri kelepçe takmak istedi. Diğeri yerde sürükledi. İmza atma zorunluluğum olmadığı gibi bir de yaka paça sürüklendim. Gidip darp raporu aldım. Karakola gittim şikayetçi olmak için. Bu sefer onlar da benden mukavemet ve hakaret suçlamalarıyla şikayetçi oldu” dedi.

‘BEN POLİSE TOKAT ATMIŞIM, KÜFÜR ETMİŞİM…’

İddiaları reddedip kendisinin şiddete maruz kaldığını savunan Umaş,”Hakkımda aslı astarı olmayan ifadeler vermişler. Ben polise tokat atmışım, küfür etmişim. Sarhoşmuşum bunun gibi bir sürü şey. Savcı beni dinledikten sonra serbest bıraktı. Ancak o 2 polisten şikayetçi oldum ve mahallede bunun için şahit olmak isteyen bir sürü insan var. Şu an yürümekte zorluk çekiyorum. Hiç bir suç işlemeden beni bu hale sokan polislerden, ölene kadar şikayetimi geri almayacağım. Kimse akşam saat 22.00’den sonra bir yerden alkol aldığı için polise içkiyi nereden aldığına dair imza atmak zorunda değil” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünlü fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

İdare mahkemesi: ‘Eyleme katıldı diye bursu kesemezsin’

Görüşmede Erdoğan’a af konusunu açmamış

Dünyada örneği çok az... Hemofili hastasına 18 günde 2 ameliyat