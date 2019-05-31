Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 31 Mayıs tarihli bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki finaline sürpriz ziyaret damga vurdu. Kemal, annesinin gönlünü alabilmek için harekete geçti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 31 Mayıs Cuma günü 63. Haftanın finalini yaptı. Besime Hanım, Gülcan ile yaşadığı bir durumda ilk kez sinirli bir şekilde tavır aldı. İkilinin arasında yükselen sesler diğer yarışmacıların ve kayınvalidelerin de dikkatini çekti. Ezgi’nin şarkı performansı ortamdaki gergin havayı dağıttı. Gün sonunda gelinlerden biri 5 altın bileziğe sahip olmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 31 Mayıs 2019'da yayınlanan 315. Bölümünde Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, İnci Çolak-Yasemin Naiboğlu ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kolay baklava" tarifi ile yarıştılar!
Gün sonuncusu 10 puanla Yasemin oldu, Yasemin’i 11 puanla Gülcan takip etti. Gün birincisi 15 puanla Vahide oldu. Ezgi 15 puanla günü ikinci tamamladı.
Haftalık değerlendirme sonunda Gülcan ve Yasemin son ikiye kaldı. Kayınvalidelerden düşük puanı alan Yasemin, yarışmaya veda etti. 72 puan toplayan Vahide, 5 altın bileziğin sahibi oldu.
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