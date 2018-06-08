Akşener, şöyle dedi: “Geline azıcık kıyak istiyorum. Çay için fiyat 2.45 denilse de 1.6 TL’den çayınızı satmak zorunda kaldığınızı söylüyorlar. Çay zahmetli bir iş. 2002’de Erdoğan’ın söylediği 2 TL. 16 yıl sonra faiz başını aldı gitti. Faiz uçtu, cari açık göklerde. Rize’nin çayı hâlâ 2.45 denilip 1.6’dan satılıyorsa oğlunuzu değiştirme zamanı gelmiştir. Oğlunuzu değiştirin, gelini getirin.

3. YOL İYİ PARTİ

Rize’yi şu anda dünya tanıyor. Ne Rizeymiş be. Tayyip Bey’in annesi Rizeli, Muharrem Bey’in annesi Rizeli, bense Rize’nin geliniyim. Anasıyla babasıyla beni aynı evde oturttu. Geline azıcık kıyak istiyorum. Erdoğan bugüne kadar rakiplerini kendi seçti. Onları kum torbasına çevirdi ve 16 yıldır kazandı. Ama karşısına ilk defa şerbetli bir gelin çıktı. Uzun zamandır CHP ve AK Parti arasında tercih yapmak zorunda kalan seçmen için üçüncü yol İYİ Parti herkese iyi geldi. Ekonomi vaatlerine de iyi geldik. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı. 2.5 trilyon nereye gitti?”

KAHVE AÇIYOR KAHVE

Çılgın projeler havada uçuşuyor. Kanal İstanbul 65 milyar dolara mal oluyor. Üç gündür soruyorum. Sayın Erdoğan 65 milyar dolar oraya yatırılacak, hangi gelir gelecek? Buna cevap verilemeyince yeni bir çılgın proje duyduk. Kahve açıyor kahve. Kahve açacağına emeklinin cebine para koy para. Kahveler ikiye ayrılır. Biri emekli, diğeri genç kahvesidir. Kahvelerde emekliler beş saat oturup iki çayı zor içiyor. Kahve açacağına emeklinin cebine para koy canı nerede isterse orada çay içsin. Gençler analarının babalarının karşısında boynunu eğmesin. Gençlere iş ver, kahveden kurtar.

Şehir hastaneleri yandaş müteahhidin, köprüler, havaalanı yandaş müteahhidin. Hepsine müşteri garantisi verilmiş. Dün akşam Erdoğan hastanelerimiz inşallah tam kapasite çalışacak diyor. Bu ne demek, hepiniz hasta olun demek. Hasta garantisi verilir mi kardeşim.”