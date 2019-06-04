‘Gelin Türkiye’yi birlikte büyütelim‘
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen, demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında “Buradan sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkârına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum. Gelin, Türkiye’yi birlikte büyütelim” dedi. Erdoğan, tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, özetle şu ifadeleri kullandı:
TÜRKİYE UMUT OLMAYI SÜRDÜRÜYOR
“Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen, demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor. Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Ülkemizin en büyük şansı, bu kritik dönemi, 1990’lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır. Geçtiğimiz 17 yılda ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler, yaptığımız hizmetler sayesinde Türkiye, bu süreci fırsata çevirebilecek bir yerde durmaktadır.
CENDEREDEN ÇIKARTACAĞIZ
Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı, milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir. Bugüne kadar önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, önümüzdeki dönemde de meselelerimizi, Allah’ın yardımı ve milletimizin dirayeti sayesinde çözeceğiz. Türkiye’ye inanan, Türk Milletine ram olan, istiklalimize ve istikbalimize güvenen herkesle birlikte 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. 81 vilayetimizdeki 82 milyon vatandaşımızla ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi bu cendereden de çıkartacağız.
ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN
Biz ülkemize ve milletimize bugüne kadar kazandırdıklarımızı sadece bir başlangıç olarak görüp, daha fazlasını ortaya koymak için mücadeleye devam edeceğiz. Buradan sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkârına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum. Gelin, Türkiye’yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkânlarınızı Türkiye’nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Devlet ve hükümet olarak tüm imkanlarımızla yanınızda yer olacağımızdan şüpheniz bulunmasın. Bayram vesilesiyle yollara çıkan tüm sürücülerimize, dikkatli olmaları, kurallara riayet etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını riske atmamaları çağrısında bulunmak istiyorum. Bayram tatilini 1,5 günlük idari izinle 9 güne çıkarmak suretiyle, herkesin rahatça istediği yere gidip gelebilmesini temin ettik. Sizlerden bu imkanları en güvenli ve planlı şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum.”
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