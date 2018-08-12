Gelin öldü, damat yaralı
Düğünlerinden dönerken geçirdikleri kazada gelin hayatını kaybederken damat ağır yaralandı. Talihsiz çiftin dün balayına gitme planları yaptığı öğrenildi.
AYDIN'ın Germencik ilçesinde düğünden dönen gelin ve damadın bindiği otomobil TIR’a arkadan çarptı. Önceki akşam Söke-Kuşadası yolu üzerindeki bir mekanda düğününü yapan Özlem-Ferhat Yalın çifti sabah saatlerinde düğün salonundan ayrıldı. Ferhat Yalın’ın (28) kullandığı otomobil, Germencik Kızılcapınar viyadüğü yakınlarında güvenlik şeridinde park halinde olan TIR’a arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan Ferhat Yalın, Serhat Yalın ve Sinan Koç’u sıkıştıkları yerden çıkarırken Özlem Yalın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen yeni evli çiftin bir yakını, “Daha gece düğünlerini yaptık. Birlikte oynadık. Kıbrıs’a balayına gideceklerdi bugün” diyerek gözyaşı döktü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle