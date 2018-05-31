Gelin geleceği hep birlikte kuralım

“Türkiye yeni bir seçimle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçmenin arifesindedir. Hedefimiz önümüzdeki dönemde ülkemizi yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla her alanda daha da ileriye götürmektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin 200 yılı bulan yönetim sistemi arayışlarının zirvesidir. 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyetimizin kuruluşu milli iradenin en büyük şahlanışıydı.







TEK KANUN ÇIKARMA MERCİ MECLİS

Uyum yasaları konusunda Meclisimiz hükümete yetki verdi. Bu konudaki çalışma sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yönetim mimarisi konusunda bir süredir çalışmalarımızı yürütüyoruz, dersimize iyi çalışıyoruz. Bu düzenlemeyle bakanlıkların sayısında benzer işleri yapan kurumların birleştirilmesine personel statüsüne kadar pek çok yeniliği seçimin ardından hayata geçirmiş olacağız. Cumhuriyetin ve demokrasinin özünde şüphesiz güçler ayrılığı vardır. Yani Meclis, kanunları çıkaracak ve denetim görevlerini yapacak. Hükümet bu kanunlara göre ülkeyi yönetecek, yargı da adaletin tesisini sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis’i kanun çıkarma konusunda tem merci haline getiriyoruz. Hani birileri diyordu ya ‘Meclis işlevsiz kalacak’, hiç alakası yok. Tek kanun çıkarma merci Meclis’tir, Cumhurbaşkanı’nın böyle bir yetkisi asla yoktur. Türkiye’nin yeni dönemde ideal düzeydeki güçler ayrılığına biraz daha yaklaşacağını belirtmek istiyorum.



GÜÇLÜ TÜRKİYE SÖZÜ VERİYORUZ

Tüm temsilcileri bugün aramızda bu üç erkin mensuplarından yeni yönetim sisteminin uygulamasına destek vermelerini özellikle rica ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması bakımından büyük bir imkandır. Gelin Türkiye’yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. Bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz. Yargımızın itibarını yükseltmek hepimizin boynunun borcudur. Ülkemizi bölgemizde yaşanan çalkantıların dışında tutmayı başarmış olmamız dahi çok önemlidir. Türkiye’nin altında kalacağı sanılan sorunların bir süre sonra ülkemizin uluslararası alandaki en büyük gücü haline dönüşmesi millet ve devlet olarak hep birlikte ortaya koyduğumuz vakur duruşun eseridir. Türkiye, kendisine yönelik tehditleri sınırları ötesinde karşılayabilecek diplomatik ve askeri kabiliyete sahip bir ülke haline geldi. Terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ekonomi de önem ve öncelik verdiğimiz alanlardan biridir.



KUR SİLAHINI ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ

Türkiye’yi geçtiğimiz 16 yılda 3.5 kat büyüterek kalkınma konusundaki kararlılığımızı göstermiştik. Hedefimiz önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyütmektir. Ekonomide dünya sıralamasında ilk 10’a girmek istiyoruz. Bunun için hem maliye hem para politikalarında hedeflerimize uygun bir disiplin, istikrar ve dirayetle hareket ederek ulaşacağız. Ülkemizin önünün kesilmek istendiği her dönemde harekete geçirilen o kur silahını aldığımız ve alacağımız tedbirlerle etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terör örgütlerinin içeride ve dışarıda nice güçlerin engelleyemediği Türkiye’nin yükselişini ekonomi politikalarımızı hedef alan sabotajlarda da kesinlikle durduramayacaklar. Hepimizin bulunduğumuz görevlerin hakkını vererek çalıştığımızda bizim için kurulan tüm tuzakları tersine çevirmeyi sürdürebiliriz. Seçimlerin hemen ardından tüm bu meselelerin üzerine sizlerle birlikte çok daha kararlı şekilde gidecek, sorunları çözeceğiz.”