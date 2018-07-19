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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.07.2018 - 06:51, Son Güncelleme:

Gelin damat kavga etti! Antalya'daki 5 milyon dolarlık düğün iptal oldu

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Gelin damat kavga etti! Antalya'daki 5 milyon dolarlık düğün iptal oldu

Antalya’da yapılması planlanan bugüne kadarki en görkemli Hint düğünü, gelindamat kavgası yüzünden iptal edildi. Britney Spears’ın sahne alacağı düğünün bütçesi 5 milyon dolardı

Görkemli düğün törenlerini seven Hintli aileler, milyon dolarlık organizasyonlar için Antalya'yı tercih ederken, Turizm şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, 2014 yılından itibaren ciddi bir tanıtım atağı yaptıklarını vurguladı. Özpak, 2018'de 15 düğün ile rekor kıracaklarını belirterek "2019 hedefimiz 30 Hint düğünü yapmak" dedi.

GELİN DAMAT KAVGA ETTİ, DÜĞÜN İPTAL

Özpak, Hint bir gelindamatla düğün öncesi yaşadıkları krizi ise şöyle anlattı: "Bu yıl Antalya'da şimdiye kadarki en büyük Hint düğününü gerçekleştirecektik. Öyle ki, düğünde Britney Spears sahneye çıkacaktı. Sanatçıyla sözleşme de yapıldı. Ancak düğün yaklaşırken, gelinin bir akrabası hayatını kaybetti. Yas nedeniyle düğün ertelendi. Ardından bu kez de gelin ile damat kavga edip ayrıldı. Tüm çalışmalarımız boşa gitti." İptal edilen düğünün maliyetinin 5 milyon doları bulduğu öğrenildi. Genellikle 400 ile 1000 davetli arasındaki büyüklüklerde düğünler yapıldığını söyleyen Özpak, konukların da ortalama üç gece dört gün konaklandığını belirtti. Özpak, düğün bütçesinin 500 bin dolardan başlayıp 4 milyon dolara kadar çıktığını belirterek şunları söyledi: "Tavan fiyat yok. Yapılabilecekler sadece hayal gücüyle sınırlı. Hindistan'da düğün organizasyonlarını planlayan büyük firmalarla birlikte çalışıyoruz. Onların düğünle ilgili taleplerini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Kapadokya'dan getirdiğimiz balonu gelin arabası yapmıştık." (sabah)

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