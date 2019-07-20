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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)
20.07.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Gelin arabasıyla gelip dehşet saçmıştı! Karar belli oldu

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Gelin arabasıyla gelip dehşet saçmıştı! Karar belli oldu

BURSA'da gelin arabası gibi süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu, hücum yeleği ve kalaşnikof tüfekle soyma girişiminde bulunan Mehmet Özdoğan, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında ifade veren sanık Özdoğan, ''Ruhsal sorunum nedeniyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim. Pişmanım'' dedi.

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  • Gelin arabasıyla gelip dehşet saçmıştı Karar belli oldu
  • Gelin arabasıyla gelip dehşet saçmıştı Karar belli oldu
  • Gelin arabasıyla gelip dehşet saçmıştı Karar belli oldu
  • Gelin arabasıyla gelip dehşet saçmıştı Karar belli oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde geçen eylül ayında Gürsel Durmuş’'a ait kuyumcuya gelin arabası gibi süslediği 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen Mehmet Özdoğan, elindeki kaleşnikof tüfek ile soygun girişiminde bulundu. İş yerinde çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), soygun girişimini önlemek için Mehmet Özdoğan’ın üzerine atladı.

Seçkin ile Özdoğan arasındaki arbedede sırasında, uzun namlulu silahın ateş alması sonucu işyeri çalışanlarından Öznur Topçu, ayağından yaralandı.

Bu sırada, olay yerinden geçen polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Silahına el konulan Mehmet Özdoğan'nın üzerinde yapılan aramada da çok sayıda mermi ele geçirildi. Özdoğan, sevk edildiği mahkece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'HAVAYA ATEŞ ETMEYE GİTTİM'

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması süretiyle yağmaya teşebbüs', 'nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması', 'mala zarar verme', 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçlarından dava açılan Mehmet Özdoğan, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Özdoğan, taraf avukatları ile Öznur Topçu ve kuyumcu Gürsel Durmuş katıldı.

Olay sırasında üzerinden hücum yeleği, uzun namlulu silaha ait dört adet şarjör, 120 adet uzun namlulu mermi, 2 adet biber gazı çıkan Mehmet Özdoğan, “Suça yönelik kastım yoktu. Ruhsal sorunum nedeniyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim. Pişmanım” dedi.

Öznur Topçu ve Gürsel Durmuş’un şikayetçi olduğu duruşmada mahkeme heyeti sanık Mehmet Özdoğan’ı 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay, 'mala zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay ve ruhsatsız silah (kalaşnikof) bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere toplam, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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