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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
30.09.2018 - 19:58, Son Güncelleme:

Gelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı

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Gelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı

Siirt merkeze bağlı Sağlarca köyünde gelin almaya giden konvoyda bulunan ve gelin ile damadın içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu düğün günü faciaya dönüştü. Kazada, damat Yakup Tunç ile sürücü Yüksel Pozat hayatını kaybetti, gelin ile birlikte 3 kişi de yaralandı.

Kurtalan ilçesinde oturan damat Yakup Tunç, konvoy eşliğinde Siirt merkeze bağlı Sağlarca köyüne giderek gelin Sevda Makay’ı almaya gitti. Gelin Sevda Makay ve damat Yakup Tunç’u taşıyan otomobil, sürücüsü Yüksel Pozat’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atıp, metrelerce savrulan otomobilde bulunan damat Yakup Tunç, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yüksel Pozat, gelin Sevda Makay ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Konvoyda büyük üzüntü ve şok yaratan kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen sürücü Yüksel Pozat da yaşamını yitirdi. Gelin Sevda Makay ile birlikte diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Gelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı

DAMAT 15 GÜN ÖNCE ASKERDEN GELDİ

Damat Yakup Tunç’un 15 gün önce vatani görevini bitirerek memleketine döndüğü öğrenildi. Damadın kazada öldüğü haberini duyan ve düğün hazırlıklarının yapıldığı Kurtalan’daki yakınları, sinir krizleri geçirdi.

Gelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı

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