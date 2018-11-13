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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
13.11.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

Gelin adayı altınlarla kayıplara karıştı

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Gelin adayı altınlarla kayıplara karıştı

Ağrı'dan görücü usulü Gökhan U. (23) ile evlendirilmek üzere Çorum'a getirilen N.Ö. (23) isimli genç kız, lahmacun yemek için gittikleri lokantada, düğün için alınan altınlarla birlikte ortadan kayboldu. Genç kızın ailesinin isteği üzerine süt parası, altın ve elbiseler olmak üzere toplam 60 bin TL harcama yaptıklarını belirten Gökhan U., dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, geçen ay kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U.'yu evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki bir genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt’ta verilen adrese genç kızı görmeye giden aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, N.Ö. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin lira, ayrıca aracılara da 10 bin lira para ödendikten sonra gelin adayı N.Ö., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.

Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin lira masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar yapılırken, gelin adayı N.Ö., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek masadan kalkan N.Ö., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kıza ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.

'15 BİN TL SÜT PARASI VERDİK'

Olayın şokunu yaşayan anne Hatice U., oğlunu evlendirme hevesiyle yola çıktığını belirterek "Buradan bir aracı ile birlikte Doğubayazıt’a gittik. Bizi kızın ağabeyi İbrahim Ö. isimli kişi ile tanıştırdılar. Daha sonra da gelinin evine gittik. Oğlumla evlenecek kız ile konuştuk. Kızın kişiliği hoşumuza gitti. Kızın ağabeyi İbrahim Ö., bize 'Hayırlı olsun, yüzükleri takalım, hep birlikte tatlımızı yiyelim’ dedi. Biz orada yüzüğümüzü taktık, tatlımızı yedik, ben 'Kızımızı ne zaman götürebiliriz' diye sorduğumda bana 'süt hakkını ne zaman verirseniz o zaman götürebilirsiniz' dediler. Benim o an üzerimde para yoktu. Bir gün sonra bankaya gidip 25 bin lira para çektim. Süt parası olarak 30 bin lira istediler. Ben İbrahim Ö.'ye 15 bin lira para verdim" dedi.

'İYİ NİYETİMİZİ KULLANDI'

Daha sonra bir yakını ile birlikte gelin adayını Çorum'a getirdiklerini söyleyen Hatice U. "İmam nikahını kıydık. Sonra bize bir telefon geldi. Amcasıymış, Hasan diye birisi aradı. Bize 'Altınları alın yoksa bu düğün olmaz' dedi. Ben o gün 20 bin liralık altın aldım. Ertesi gün kıyafet almaya gittik. Çünkü birkaç gün içerisinde düğün olacaktı. Bir taraftan da kart bastırıyorduk. Sonra gittik, kıyafetleri aldık. Sonra gelinim bana 'Benim canım lahmacun çekiyor’ dedi ve Gazi Caddesi’nde bir lahmacuncu tarif etti. Sonra oğlum ile birlikte lahmacun yemeye gittiler ve ne olduysa lahmacuncuda oldu. Oğluma, 'Ben lavaboya gidiyorum' diye masadan kalkmış ve gidiş o gidiş, bir daha da dönmedi. Yabancıdır, kaybolmuştur, yol iz bilmez diye her yerde aradık, ama bulamadık. Daha sonra yakınları tarafından götürüldüğünü öğrendik. Biz bu kişilere ulaştık, olup biteni öğrenmeye çalışıyorduk. Birkaç kez telefonla görüşme sağladık. Ancak, daha sonra dolandırıldığımızı anladık ve şu an bu kişilere ulaşamıyoruz. Telefonlarımızı engellediler. Bu kişiler hakkında şikayetçi olduk. Biz çok mağdur edildik. Biz onu çok sevmiştik, iyi niyetimizi kullandı. Bize bunu yapmamalıydı. Aracılar da bizi hataya düşürdü" diye konuştu.

Adalete güvendiklerini söyleyen baba Hasan U. ise kendilerini dolandıran bu kişilere gereken cezanın verilmesini istedi.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (13.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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