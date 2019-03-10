Geleneksel tıp şartları
Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında klinik araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının, klinik araştırma sürecinde izlemesi gereken usul ve esasları belirledi.
Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında klinik araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının, klinik araştırma sürecinde izlemesi gereken usul ve esasları belirledi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğe göre, gönüllüler üzerinde araştırma yapılması için araştırmanın, öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda deney hayvanı üzerinde yapılmış olması şartı aranacak. Araştırma sırasında, gönüllüye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verecek yöntemler de uygulanamayacak. Araştırmanın insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması şartı aranacak. Gönüllülerin klinik araştırmadan doğabilecek zararlara karşı güvence altına alınması amacıyla sigortalanması zorunlu olacak. Gönüllüye ait germ hücrelerinin genetik yapısını bozmaya yönelik hiçbir araştırma yapılamayacak. Bu şartların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin mümkün olmadığının anlaşılması ya da bu süre zarfında gönüllü sağlığının tehlikeye girmesi hâllerinde araştırma doğrudan sonlandırılacak. Araştırmanın doğrudan gebe, lohusa veya emziren kadınları ilgilendirmesi ya da sadece gebe, lohusa veya emziren kadınlarda incelenebilir klinik bir durum olması hâlinde, araştırma, gönüllü ile fetüs veya bebek sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşımıyorsa araştırma yapılmasına izin verilecek.
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