Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia PanayÄ±rÄ± ne zaman?
Bolu'nun Gerede ilÃ§esinde, Gerede Belediyesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Geleneksel Hayvan ve Emtia PanayÄ±rÄ±'nÄ±n 2019 yÄ±lÄ±nda ne zaman dÃ¼zenleneceÄŸi merak konusu oldu. Her yÄ±l dÃ¼zenlenen panayÄ±ra ilginin bu yÄ±l da oldukÃ§a yoÄŸun olmasÄ± bekleniyor. Peki, Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia PanayÄ±rÄ± ne zaman?
Gerede'de her yÄ±l dÃ¼zenlenen, baÅŸlangÄ±cÄ± asÄ±rlar Ã¶ncesine dayanan Geleneksel Hayvan ve Emtia PanayÄ±rÄ±â€™nÄ±n ilk etabÄ± 20-21-22 EylÃ¼l 2019, 2. EtabÄ± ise 04-05-06 Ekim 2019 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. Ä°ÅŸte, Gerede PanayÄ±rÄ± hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lar...
Gerede Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Allar, Gerede'ye ekonomik yÃ¶nden ve tanÄ±tÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan panayÄ±rÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ettiÄŸini belirterek, "GeÃ§miÅŸi asÄ±rlar Ã¶ncesine dayanan, baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi bilinmeyen panayÄ±rlarÄ±mÄ±za Ã¼lkemizin her tarafÄ±ndan alÄ±cÄ± ve satÄ±cÄ±lar gelmektedir. TÃ¼m halkÄ±mÄ±zÄ± Geredeâ€™nin tabi gÃ¼zelliklerini gÃ¶rmeye, panayÄ±rÄ±mÄ±z da; meÅŸhur kÄ±zarmÄ±ÅŸ kaz, ÅŸak ÅŸak helvasÄ± ve kÃ¶fter yemeye davet ediyorum." dedi.
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