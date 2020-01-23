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Haber Giriş: 23.01.2020 - 13:22,Son Güncelleme:/

Gelenbe fay zonu nedir?

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Gelenbe fay zonu nedir?

Gelenbe fay zonu, Manisa'da meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. Güney Marmara'daki jeolojik çalışmalar sonrasında tespit edilen Gelenbe fay zonu, Balıkesir'den itibaren batıya ve güneybatıya doğru uzanmaktadır. Ayrıca Gelenbe fay zonunun Kuzey Anadolu Fayı'na bağlandığı da düşünülmektedir. Peki, Gelenbe fay zonu nedir ve nasıl öğrenilir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Gelenbe fay zonu, son günlerde uzmanların gündeminde yer alıyor. Bazı faylarla bütünlük sağladığı düşünülen Gelenbe fay zonunun,  İzmir-Balıkesir Transfer Zonu (İBTZ) içerisinde düşünülmesi gerektiği ifade edilmektedir. İşte, Gelenbe fay zonu hakkında detaylı bilgiler

GELENBE FAY ZONU NEDİR?

Güney Marmara’da yapılan yeni jeolojik çalışmalar, yoğun bir şekilde kendini gösteren doğrultu atım tektoniğinin Balıkesir’den itibaren batıya ve güneybatıya Havran-Balıkesir Fay Zonu ve Gelenbe Fay Zonu’nun oluşturduğu kama şekilli bir yapıyla iki ayrı kol şeklinde uzandığını göstermektedir. Bunlardan, sağ yönlü doğrultu atımlı fay niteliğindeki Havran-Balıkesir Fay zonunun KAF’ın güney koluna ait bir fay niteliğinde olduğu görüşü çok yenidir. Yine sağ yönlü doğrultu atımlı fay niteliğindeki Gelenbe Fay Zonu’nun İzmir-Balıkesir Transfer Zonu (İBTZ) içinde değerlendirilmesi gerektiği paleomanyetik çalışmalarda tartışılmaktadır. Buna göre, Gelenbe Fay Zonu sınır olmak üzere bu fayın batıgüneybatısından Gümüldür’e kadar uzanan faylar bölgesel ölçekte İBTZ içinde kabul edilmekte ve bir bütün olarak Kuzey Anadolu Fayı’na bağlanmaktadır.

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