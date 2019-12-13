Gelecek Partisi’ni kurdu... Logosu 'çınar yaprağı'

Davutoğlu‘nun ekibi dün saat 14.00’te ismi “Gelecek Partisi” olduğu öğrenilen yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verdi. Başkanlığını Ayhan Sefer Üstün’ün yaptığı ekipte, eski vali İzzettin Küçük, AK Parti eski milletvekillerinden Selçuk Özdağ ve Feramuz Üstün, AK Parti eski il başkanlarından Nedim Yamalı ve Yeşim Karadağ yer aldı. Yaklaşık 3 saat Bakanlık’ta kalan ekip, başvuru dosyası ile birlikte açıklama yaptı. Ayhan Sefer Üstün, “Hayırlı olsun. Partimiz hukuken kuruldu. Alındı belgesi de elimizde. Kurucu üyelerinin başka partilere üyelikleri soruldu. Kurucuların adli durumları incelendi. Yarın (bugün) saat 10.00’da kurucular kurulunun ve partinin tanıtımı olacak. 150 kurucular kurulu üyemiz var” dedi. Davutoğlu, bugün Bilkent Otel’de düzenlenecek parti tanıtım toplantısında kurucular kurulunda bulunan isimlerin listesi ve partinin ismini açıklayacak. Programın ardından Ümitköy’de olduğu belirtilen partinin genel merkezinin açılışı yapılacak.